Наша рецензия

Из всех кинопроизведений о взбунтовавшемся в результате амнезии агенте Джейсоне Борне «Ультиматум…», по общему мнению критиков и зрителей, – наиболее крепко сложенное и реалистически-достоверное. Трудно сказать, как расценят всю эту на вид гипернатуральную шпионскую фактуру всамделишные герои невидимого фронта (впрочем, не такого уж и невидимого, особенно если судить по недавним почти шекспировским приглашениям на чай с полонием), но человеку, которого судьба избавила от необходимости совершать…