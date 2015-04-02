Из всех кинопроизведений о взбунтовавшемся в результате амнезии агенте Джейсоне Борне «Ультиматум…», по общему мнению критиков и зрителей, – наиболее крепко сложенное и реалистически-достоверное. Трудно сказать, как расценят всю эту на вид гипернатуральную шпионскую фактуру всамделишные герои невидимого фронта (впрочем, не такого уж и невидимого, особенно если судить по недавним почти шекспировским приглашениям на чай с полонием), но человеку, которого судьба избавила от необходимости совершать…
Извиняюсь за безграмотность,а что это значит:"маст хэйв "?
Да? Ты и вправду так считакешь? Хлоднокровный убийца-просто крутой парень, и при этом весьма хороший и простой человек?
Да, куда мир катится?
Дело то не просто в тошноте, а отвратительном качестве изображения,невозможно смотреть! Хоть там папа Римский снимал)) Какая разница чей фильм,если ужастно))
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