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Ультиматум Борна Ультиматум Борна
Киноафиша Фильмы Ультиматум Борна Отзывы о фильме «Ультиматум Борна»
The Bourne Ultimatum Ультиматум Борна 2007 / США
7.9 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о фильме «Ультиматум Борна»

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Наша рецензия

Из всех кинопроизведений о взбунтовавшемся в результате амнезии агенте Джейсоне Борне «Ультиматум…», по общему мнению критиков и зрителей, – наиболее крепко сложенное и реалистически-достоверное. Трудно сказать, как расценят всю эту на вид гипернатуральную шпионскую фактуру всамделишные герои невидимого фронта (впрочем, не такого уж и невидимого, особенно если судить по недавним почти шекспировским приглашениям на чай с полонием), но человеку, которого судьба избавила от необходимости совершать…

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tan4ik 2 апреля 2015, 12:51
А вот мне понравились две предыдущих части, и Мэт отлично отиграл свою роль и вооще он мне нравится как актер.✊ Жду 3-ю часть,интересно чт будет дальше✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Visualynx 2 апреля 2015, 12:51
Ничего так фильмец, получше второй, но похуже первой части. Видно просто приелся, плюс все самые лучшие сцены первого фильма повторены - драка с агентом, погоня, слежка под копирочку сняты. Пропала интрига первой части поэтому фильм превратился просто в экшн. Но посмотреть можно. Оценка - 7.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ученица 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 25/08/2007 - 21:37:18):Коллекционное издание ДВД - маст хэйв однозначно

Извиняюсь за безграмотность,а что это значит:"маст хэйв "?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
FigVam 2 апреля 2015, 12:51
Фильм был бы супер, если бы не отвратительная съемка дрожащей камеры весь фильм, реально затошнило и меня и жену! Я понимаю минут 20-30 за весь фильм дергалась бы,а так весь,из-за этого многое непонятно то что было на экрвне,особенно это запороло съмку с погоней на авто,фильму 5, оператору кол! !
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
FigVam 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (eremeev, 22/08/2007 - 16:54:22):а борн - воплощение современного агента, просто крутого парня, и при этом весьма хорошего и простого человека

Да? Ты и вправду так считакешь? Хлоднокровный убийца-просто крутой парень, и при этом весьма хороший и простой человек?

Да, куда мир катится?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
FigVam 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Badgio, 26/08/2007 - 23:51:25):Сочувствую и тебе, и жене! В следующий раз, когда соберётесь на фильм Гринграсса, берите с собой лекарства от тошноты и впечатление от фильма будет СУПЕР!!!

Дело то не просто в тошноте, а отвратительном качестве изображения,невозможно смотреть! Хоть там папа Римский снимал)) Какая разница чей фильм,если ужастно))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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