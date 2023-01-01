Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Семь самураев
Фильмы похожие на Семь самураев
Seven Samurai / Shichinin no samurai
Семь самураев
1954 / Япония
8.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Семь самураев
Вся информация о фильме
Гладиатор
приключения, драма, боевик
2000, Великобритания / США
8.0
Город Бога
триллер, криминал, драма
2002, Бразилия / Франция
7.0
Жизнь прекрасна
военный, мелодрама, драма
1997, Италия
9.0
Могила светлячков
анимация, драма, военный, аниме
1988, Япония
7.0
Новый кинотеатр «Парадизо»
мелодрама, драма, комедия
1988, Франция / Италия
8.0
Ран
боевик, драма
1985, Япония / Франция
8.0
Пролетая над гнездом кукушки
драма
1975, США
7.0
Однажды на Диком Западе
вестерн, драма
1968, Италия / США
8.0
Хороший, плохой, злой
приключения, вестерн
1966, Италия / Испания / Германия
8.0
Рай и Ад
триллер, криминал
1963, Япония
7.0
Харакири
драма
1962, Япония
7.0
Телохранитель
драма, боевик, комедия, триллер
1961, Япония
8.0
Психо
триллер
1960, США
7.0
Скрытая крепость
приключения, боевик, комедия
1958, Япония
7.0
12 разгневанных мужчин
драма, детектив
1957, США
7.0
Жить
драма
1952, Япония
8.0
Расемон
драма
1950, Япония
7.0
Касабланка
драма, мелодрама
1942, США
7.0
Новые времена
драма, комедия
1936, США
7.0
Огни большого города
драма, комедия
1931, США
7.0
Бунт самураев
драма
1967, Япония
8.0
Отважный самурай
приключения, боевик, комедия, драма
1962, Япония
6.0
Самые красивые
драма
1944, Япония
5.0
Идиот
драма
1951, Япония
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
Тест: кто вы из героев известных мультфильмов?
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
И Лукашин туда же: в «Иронии судьбы» бессовестно обманули народ
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Внебрачный сын? Евгений Миронов сделал заявление о родстве с Андреем Мироновым
Эти знаки Зодиака станут самыми счастливыми в 2023 году: наконец-то белая полоса
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить