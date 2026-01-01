В 1933 году фашисты вынудили профессора Ягихара уйти из университета города Киото. Один из его любимых учеников, Итогава, остался в университете, другой, Ногэ, бросил учебу, посвятив себя левому движению. Дочь Ягихара, Юкиэ, всей душой тянется к страстному борцу Ногэ, но, когда тот на время отступает от движения, ее охватывает отчаяние. В 1941 году Юкиэ, стремясь к самостоятельной жизни, приезжает в Токио. Здесь она встречается с Итогава, который стал прокурором, и через него узнает, что Ногэ тоже находится в Токио. Юкиэ вновь встречается с Ногэ, который участвует в подпольном антивоенном движениии. Она поселяется вместе с ним, но счастье их длится недолго.