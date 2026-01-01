Оповещения от Киноафиши
Не сожалею о своей юности

Не сожалею о своей юности

Waga seishun ni kuinashi 18+
О фильме

В 1933 году фашисты вынудили профессора Ягихара уйти из университета города Киото. Один из его любимых учеников, Итогава, остался в университете, другой, Ногэ, бросил учебу, посвятив себя левому движению. Дочь Ягихара, Юкиэ, всей душой тянется к страстному борцу Ногэ, но, когда тот на время отступает от движения, ее охватывает отчаяние. В 1941 году Юкиэ, стремясь к самостоятельной жизни, приезжает в Токио. Здесь она встречается с Итогава, который стал прокурором, и через него узнает, что Ногэ тоже находится в Токио. Юкиэ вновь встречается с Ногэ, который участвует в подпольном антивоенном движениии. Она поселяется вместе с ним, но счастье их длится недолго.

Страна Япония
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1946
Премьера в мире 29 октября 1946
Дата выхода
9 марта 2016 Франция
29 октября 1946 Япония
MPAA PG
Производство Toho
Другие названия
Waga seishun ni kuinashi, No Regrets for Our Youth, Je ne regrette rien de ma jeunesse, No añoro mi juventud, Bez žaljenja za našom mladošću, De lypamai ta neiata mou, Je ne regrette pas ma jeunesse, Kein Bedauern für meine Jugend, Não Lamento a Minha Juventude, Não Lamento Minha Juventude, Ne žalimo za našom mladošću, Nem sírom vissza az ifjúságomat, Nie żałujcie naszej młodości, No me arrepiento de nuestra juventud, No Regrets for Lost Youth, No Regrets for My Youth, Non rimpiango la mia giovinezza, Не сожалею о своей юности, Не съжаляваме за нашата младост, わが青春に悔なし
Режиссер
Акира Куросава
Акира Куросава
В ролях
Акитакэ Коно
Дэндзиро Окоти
Все актеры и съемочная группа
7.1

7.1
10 голосов
7.1 IMDb
Цитаты
Title Card После Маньчжурского инцидента милитаристы попытались объединить внутренние настроения, чтобы осуществить свою амбицию — вторжение в Азию. Они объявляли «красными» любые идеологии, мешавшие их политике. Профессора и студенты боролись с подавлением. Беспорядки в Киотском университете были одной из их борьб за свободу.
