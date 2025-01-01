Действие фильма разворачивается в послевоенной Японии. Сын мстит за смерть своего отца, высокопоставленного чиновника, который был вынужден совершить самоубийство, беря на себя чужую вину в соответствии с заключенным «Джентльменским соглашением».
Коиши Ниши не удовлетворяется раскрытием деталей этого преступления, а хочет раздавить каждого его участника. Он женится на дочери главы корпорации, ради его уничтожения.
|19 октября 1964
|СССР
|22 января 1963
|США
|21 июля 2004
|Франция
|15 сентября 1960
|Япония