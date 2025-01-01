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Постер фильма Злые спят спокойно
Постер фильма Злые спят спокойно
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Злые спят спокойно

Злые спят спокойно

Warui yatsu hodo yoku nemuru 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие фильма разворачивается в послевоенной Японии. Сын мстит за смерть своего отца, высокопоставленного чиновника, который был вынужден совершить самоубийство, беря на себя чужую вину в соответствии с заключенным «Джентльменским соглашением».

Коиши Ниши не удовлетворяется раскрытием деталей этого преступления, а хочет раздавить каждого его участника. Он женится на дочери главы корпорации, ради его уничтожения.

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 1960
Премьера в мире 15 сентября 1960
Дата выхода
19 октября 1964 СССР
22 января 1963 США
21 июля 2004 Франция
15 сентября 1960 Япония
Бюджет 82 540 000 JPY
Сборы в мире $47 023
Производство Toho, Kurosawa Production Co.
Другие названия
Warui yatsu hodo yoku nemuru, The Bad Sleep Well, Los canallas duermen en paz, Die Verworfenen schlafen gut, Hudobni mirno spijo, Zli mirno spavaju, A gonosz jól alszik, Badha rahat mikhaband, Die Bösen schlafen gut, Escrocii dorm în pace, Homem Mau Dorme Bem, I cattivi dormono in pace, Le canaglie dormono in pace, Les salauds dorment en paix, Les salauds se portent bien, Los malos duermen bien, Loši dobro spavaju, O Mal Dorme Bem, Onda män sover gott, Onde menn sover godt, Pahat nukkuvat hyvin, Quanto Pior Você é, Melhor Você Dorme, The Rose in the Mud, The Worse You Are, the Better You Sleep, Zły śpi spokojnie, Да спиш добре като лошите хора, Злые остаются живыми, Плохие спят спокойно, Погані сплять спокійно, 悪い奴ほどよく眠る
Режиссер
Акира Куросава
Акира Куросава
В ролях
Тосиро Мифунэ
Такеси Като
Масаюки Мори
Такаси Симура
Акира Нисимура
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.0
Оцените 15 голосов
8 IMDb
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