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Идущие за хвостом тигра Идущие за хвостом тигра
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Tora no o wo otokotachi

Идущие за хвостом тигра, 1945

1945 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Япония. 1185 год. Надменные Хэки разбиты на море. Их победитель Миномото Есицунэ должен возвратиться в столицу после своих доблестных подвигов. Но Миномото Еримото, известный своей подозрительностью, поверил злословью вассала Киновара и решил убить Есицунэ — своего младшего брата.

Объявленный вне закона по всей Японии Есицунэ и шесть его верных вассалов, переодевшись в монахов, пробираются на север по провинции Фудживара Кидихиро. Приблизившись к враждебной заставе Атака, они решают пересечь перевал…

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 1945
Премьера в мире 2 сентября 1945
Возраст 16+
Режиссер
Акира Куросава
Акира Куросава
В ролях
Дэндзиро Окоти
Сусуму Фудзита
Кэнити Еномото
Масаюки Мори
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Идущие за хвостом тигра 2 постера
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