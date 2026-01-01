Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма На дне
Постер фильма На дне
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы На дне

На дне

Donzoko 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В лачуге, которая со стороны больше похожа на кучу мусора, живут вор, жулик, проститутка, жестянщик с больной женой, спившийся актёр и бывший самурай. Все они мечтают, как можно быстрее вырваться из этого ада, но почему-то никак не могут этого сделать. Однажды в лачуге появляется странник Кёхэй, который исподволь или напрямую подталкивает каждого из обитателей как-то изменить свою жизнь.

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1957
Премьера в мире 1 октября 1957
Дата выхода
9 февраля 1962 США
28 января 1981 Франция
1 октября 1957 Япония
Производство Toho
Другие названия
Donzoko, The Lower Depths, Los bajos fondos, Les bas-fonds, Na dnu, Adâncimi profunde, Azilul de noapte, Donzoko: Ralé, Dugne, Éjjeli menedékhely, I bassifondi, Na dnie, Nachtasyl, Nachtasyl - The lower Depth, Natherberget, Nattasylet, Natthärbärget, O Submundo, Pohjalla, На дне, На дні, На дъното, どん底, 低下层
Режиссер
Акира Куросава
Акира Куросава
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на На дне
Не сожалею о своей юности 7.1
Не сожалею о своей юности (1946)
Тихая дуэль 7.5
Тихая дуэль (1949)
Под стук трамвайных колес 7.3
Под стук трамвайных колес (1970)
Идиот 7.2
Идиот (1951)
Самые красивые 5.6
Самые красивые (1944)
Легенда о великом мастере дзюдо 6.7
Легенда о великом мастере дзюдо (1943)
Злые спят спокойно 7.9
Злые спят спокойно (1960)
Великолепное воскресенье 7.2
Великолепное воскресенье (1947)
Бездомный пес 7.8
Бездомный пес (1949)
Пьяный ангел 7.7
Пьяный ангел (1948)
Идущие за хвостом тигра 6.7
Идущие за хвостом тигра (1945)
Августовская рапсодия 7.2
Августовская рапсодия (1991)

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше