Постер фильма Бунт самураев
8.4 Рейтинг IMDb: 8.3
Бунт самураев

Joi-uchi: Hairyo tsuma shimatsu 18+
О фильме

Предводитель клана отвергает свою наложницу и заставляет молодого самурая жениться на ней. Когда обстоятельства меняются, и клан требует ее вернуть, самурай и его отец бросают вызов традиции безоговорочного подчинения.
Страна Япония
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 27 мая 1967
Дата выхода
24 сентября 1967 США
27 мая 1967 Швеция 15
27 мая 1967 Япония
Производство Mifune Productions Co. Ltd., Toho
Другие названия
Jôi-uchi: Hairyô tsuma shimatsu, Samurai Rebellion, Rebelión, Uppror, Восставший, Bunt, El samurai rebelde, Epanastatis samurai, Joî-uchi, L'ultimo samurai, Laskeva aurinko, Opprører, Rebelião, Rebeliunea samurailor, Rébellion, Rebellion: Receive the Wife, Solen går ned, Szamurájlázadás, Ultimul samurai, Бунтът на самурая, Повстання самураїв, 上意討ち 拝領妻始末, 上意討ちー拝領妻始末ー, 夺命剑, 奪命劍
Режиссер
Масаки Кобаяси
В ролях
Тосиро Мифунэ
Тосиро Мифунэ
Ёко Цукаса
Такэси Като
Тацуёси Эхара
Эцуко Итихара
Все актеры и съемочная группа
8.4
8.3 IMDb
