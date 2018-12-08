Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Идиот
Постер фильма Идиот
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Идиот

Идиот

Hakuchi / The Idiot 18+




О фильме

- по роману Ф.М,Достоевского.

Экранизация одноименного бессмертного шедевра мировой литературы, великого русского философа и писателя Ф.М.Достоевского. Действие перенесено на Хоккайдо, самый северный из японских островов. Камэда возвращается на Хоккайдо. В трюме парохода он встречается с новоиспечённым миллионером Акамой, в высшей степени темпераментным человеком. Акама рассказывает о своей роковой страсти к красавице Тэко Насу…

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 43 минуты
Год выпуска 1951
Премьера в мире 23 мая 1951
Дата выхода
26 октября 1951 Франция
23 мая 1951 Япония
Производство Shochiku
Другие названия
Hakuchi, The Idiot, El idiota, Idioten, O Idiota, Идиот, A félkegyelmű, Ablah, Der Idiot, Hakuchi - Der Idiot, Idiootti, Idiot, Idiota, Idiotas, Idiotul, L'idiot, L'idiota, Ο ηλίθιος, 白痴
Режиссер
Акира Куросава
Акира Куросава
В ролях
Масаюки Мори
Тосиро Мифунэ
Тосиро Мифунэ
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.2
Оцените 12 голосов
7.1 IMDb
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Ayako Что ты чувствовал, когда стоял лицом к неминуемой смерти?
Kinji Kameda Вдруг весь мир стал для меня дорогим.
Ayako Весь мир?
Kinji Kameda Каждый человек, кого я когда-либо знал. Все, кого встречал на улице. И не только люди — щенка, в которого я бросал камень в детстве. Почему я не был добрее?
Новости о фильме
В Москве пройдет ретроспектива фильмов Акиры Куросавы
В Москве пройдет ретроспектива фильмов Акиры Куросавы Синематека «Искусство кино» совместно с Посольством Японии в России и Японским фондом в рамках года Японии в России организуют ретроспективу фильмов Акиры Куросавы. Мероприятие пройдет в
Написать
8 декабря 2018 00:42
