Отзывы о фильме
- по роману Ф.М,Достоевского.
Экранизация одноименного бессмертного шедевра мировой литературы, великого русского философа и писателя Ф.М.Достоевского. Действие перенесено на Хоккайдо, самый северный из японских островов. Камэда возвращается на Хоккайдо. В трюме парохода он встречается с новоиспечённым миллионером Акамой, в высшей степени темпераментным человеком. Акама рассказывает о своей роковой страсти к красавице Тэко Насу…
|26 октября 1951
|Франция
|23 мая 1951
|Япония