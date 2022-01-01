Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легенда о великом мастере дзюдо Легенда о великом мастере дзюдо
Киноафиша Фильмы Легенда о великом мастере дзюдо
Sugata Sanshirô

Легенда о великом мастере дзюдо, 1943

1943 / Япония
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Фильм повествует о развитии дзюдо в Японии конца 19-го века. В центре сюжета — молодой человек Сугата Сансиро, прибывший в большой город с целью изучать боевые искусства. Сначала он попадает в школу джиу-джитсу, но после того, как видит, что его новый наставник устраивает на своего конкурента — легендарного учителя дзюдо Сюгоро Яно подлую засаду и с позором оказывается повергнут им, Сугата упрашивает Яно взять его в ученики.

Однако, путь воина, тернист и сложен не только своими физическими нагрузками, но и твёрдым моральным кодексом, подчинения которому требует Сюгоро Яно от своих учеников. Однажды из-за юношеской горячности преступив его, Сугата прыгает в пруд, повинуясь повелению учителя: «Умри!», и проводит в ледяной воде целую ночь. На рассвете он видит, как над поверхностью воды распускается цветок лотоса…

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1943
Премьера в мире 25 марта 1943
Возраст 12+
Режиссер
Акира Куросава
Акира Куросава
В ролях
Дэндзиро Окоти
Сусуму Фудзита
Юкико Тодороки
Такаси Симура
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Легенда о великом мастере дзюдо 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Приложение киноафиши