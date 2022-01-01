Легенда о великом мастере дзюдо, 1943

Фильм повествует о развитии дзюдо в Японии конца 19-го века. В центре сюжета — молодой человек Сугата Сансиро, прибывший в большой город с целью изучать боевые искусства. Сначала он попадает в школу джиу-джитсу, но после того, как видит, что его новый наставник устраивает на своего конкурента — легендарного учителя дзюдо Сюгоро Яно подлую засаду и с позором оказывается повергнут им, Сугата упрашивает Яно взять его в ученики.



Однако, путь воина, тернист и сложен не только своими физическими нагрузками, но и твёрдым моральным кодексом, подчинения которому требует Сюгоро Яно от своих учеников. Однажды из-за юношеской горячности преступив его, Сугата прыгает в пруд, повинуясь повелению учителя: «Умри!», и проводит в ледяной воде целую ночь. На рассвете он видит, как над поверхностью воды распускается цветок лотоса…