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Артур и Минипуты
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Arthur and the Invisibles / Arthur et les minimoys
Артур и Минипуты
2006 / США / Франция
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7.8
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38
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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