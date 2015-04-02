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Артур и Минипуты Артур и Минипуты
Киноафиша Фильмы Артур и Минипуты Отзывы о мультфильме «Артур и Минипуты»
Arthur and the Invisibles / Arthur et les minimoys Артур и Минипуты 2006 / США / Франция
7.8 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о мультфильме «Артур и Минипуты»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Свою склонность к сказкам Люк Бессон на сей раз довел до буквального – жанрового – воплощения. Скрестив известный фильм «Дорогая, я уменьшил детей» с собственным «Пятым элементом», а также «Матрицей» и рядом других самых разноплановых опусов, Бессон создал в чем-то симпатичное и не очень детское кино, наполненное многочисленными пародийными выходками и откровенно эротической энергией. Крупные планы мягких частей принцессы Селении (конечно, ведь «мужики – джентльмены, только когда им выгодно»),…

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Wollo 2 апреля 2015, 12:51
Я целиком посмотрел

Прикольный мулт
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ledi_XXX 2 апреля 2015, 12:51
я прочитала все четыре части "Артур и минипуты", интересно фильм будет такой же интересный как книга?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Кукла 2 апреля 2015, 12:51
Я была на премьере. Фильм прикольный, прлетает быстро, но немного детский. Хотя в принципе рассчитан на аудиторию не старше 10 лет, так что 20-летним теткам там делать нечего.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Потера 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел недавно. Хорошая сказка! Красивая. Хотя могла бы быть и лучше. Но лично я смотрел с удовольствием. (мне 18).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Lenna-2 2 апреля 2015, 12:51
Вчера ходили с сыном Алексеем. Лично мне понравились только моменты с художественными персонажами . Как только началась анимация, какая-то неувязочка пошла, сюжетец какой-то слабенький✊ , много монстров без смысла✊ . А самое главное-то - если родители Артура живы (но живут заграницей), то почему не могут приехать и заплатить за коммунальные услуги и прочие платежи за дом, в котором живет их РОДНАЯ мама и РОДНОЙ сын???✊ . Но самое главное, что все закончилось благополучно: самоцветы как и дедушка нашлись. Правда осадок все же остался...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Melkaya 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравилось. Ходила с парнем✊ и подругой!

1 милая и добрая сказка Люка Бессона. ✊

Прикольно. А особенно хозяин бара в исполнении Тимати - ✊ !

С нетерпением буду ждать 2 части!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Лола Лайт 2 апреля 2015, 12:51
✊ сойдёт✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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