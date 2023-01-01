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Артур и Минипуты
Артур и Минипуты, 2006: актеры и роли
Arthur and the Invisibles / Arthur et les minimoys
Артур и Минипуты
2006 / США / Франция
Трейлер
7.8
Оцените
38
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Артур и Минипуты, 2006: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Люк Бессон
Luc Besson
В ролях
Мадонна
Madonna
Снуп Догг
Snoop Dogg
Дэвид Боуи
David Bowie
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Харви Кайтел
Harvey Keitel
Эмилио Эстевес
Emilio Estevez
Джейсон Бэйтман
Jason Bateman
Джимми Фэллон
Jimmy Fallon
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