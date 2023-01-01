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Артур и Минипуты Артур и Минипуты
Киноафиша Фильмы Артур и Минипуты Артур и Минипуты, 2006: актеры и роли
Arthur and the Invisibles / Arthur et les minimoys Артур и Минипуты 2006 / США / Франция
7.8 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Артур и Минипуты, 2006: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Люк Бессон Люк Бессон Luc Besson
В ролях
Мадонна Мадонна Madonna Снуп Догг Снуп Догг Snoop Dogg Дэвид Боуи Дэвид Боуи David Bowie Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Харви Кайтел Harvey Keitel Эмилио Эстевес Эмилио Эстевес Emilio Estevez Джейсон Бэйтман Джейсон Бэйтман Jason Bateman Джимми Фэллон Джимми Фэллон Jimmy Fallon Нелли Уварова Нелли Уварова Nelli Uvarova Андрей Григорьев-Апполонов Тимати Тимати Чазз Пальминтери Чазз Пальминтери Chazz Palminteri
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