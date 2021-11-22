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Кэти Льюнг
Кэти Льюнг
Katie Leung
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Кэти Льюнг
Katie Leung
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Дата рождения
8 августа 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Мотеруэлл, Шотландия, Великобритания
Рост
164 см
Биография Кэти Льюнг
Родилась 8 августа 1987 года. Мотеруэлл, Шотландия, Великобритания.
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