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Марк Уильямс
Марк Уильямс
Mark Williams
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Марк Уильямс
Mark Williams
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Дата рождения
22 августа 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Марка Уильямса
Родился 22 августа 1959 года. Бромсгров, Великобритания.
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Фильмография Марка Уильямса
Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс
документальный, семейный
2022, Великобритания / США
8.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка
2007, Великобритания / США
8.0
Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
8.0
Тристрам Шенди: история петушка и бычка
комедия
2005, Великобритания
6.0
Гарри Поттер и узник Азкабана
приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
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Звезды «Гарри Поттера» прибывают на платформу 9¾ в первом тизере спецвыпуска «Возвращение в Хогвартс»
Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, а также десяток других актеров волшебной франшизы появятся в спецвыпуске.
Написать
6 декабря 2021 14:06
Очередной боевик с Лиамом Нисоном обзавелся первым кадром и датой релиза
Всего в следующем году выйдет три триллера с актером.
Написать
22 сентября 2021 10:45
Лиам Нисон против ФБР в трейлере боевика «Честный вор»
Премьера гангстерского триллера намечена на 9 октября.
Написать
31 июля 2020 11:26
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