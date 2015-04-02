17 мая прошла петербургская премьера «Шрэка Третьего», организованная сетью кинотеатров «Каро Фильм» в «Варшавском экспрессе». В пресс-конференции, данной по этому торжественному случаю, приняли участие Сергей Лазарев, озвучивавший нового персонажа – принца Арти, по ходу фильма превращающегося в короля Артура, и представитель Universal Pictures, а также сам заглавный герой картины. Последний, однако, на всем протяжении беседы хранил молчание, лишь иногда вальяжно приобнимая коллегу-принца,…
но боюсь разочаруюсь в нем
в 3 части
как -то меня сюжет и ролик не впечатлил✊
в пауке3 разачаровалась✊
Ага, в этом и есть проблема. Обязательно в компании из 10 человек довольно часто кто-то будет перебрасываться словами с соседом, а, учитывая количество кого-то и их соседей, это будет происходить чуть ли не постоянно, вы будете мешать друг другу и отвлекаться от просмотра фильма. Не знаю, я против больших компаний, участники которых сначала пьют пиво, а потом по очереди за фильм по два раза в туалет бегают (если десять человек, то получается двадцать раз, в общем, один из вас туда бежит через каждые 4 с половиной минуты фильма). Так не грех (справляя нужду) и в сюжет мульта не вникнуть.
А ведь те бесстыжие люди (которые справляли её самую) по возвращению в зал ещё имеют совесть просить оставшихся членов компании объяснить, что они пропустили. Вот так за объяснениями и походами в туалет проходит основная часть времени. Поэтому сложно воспринимать отзывы тех, кто ходил на фильм с большой компанией. Просто не ясно, фильм был плохим или же компания попалась неудачной.
от моралей на тему "на лицо ужасные, добрые внутри" уже тошнит - спасибо, мы всё поняли еще в первой части.
шутки про младенцев вообще не комментариев ✊ неужели нельзя было придумать что-то пооригинальнее?
драконо-ослиные детеныши удались, да)) это пять. пара удачных шуток тоже замечено.
но по сравнению с предыдущими частями... будем считать, что я этого не видела (
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