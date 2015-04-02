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Шрэк-третий Шрэк-третий
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Shrek the Third Шрэк-третий 2007 / США
7.5 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о мультфильме «Шрэк-третий»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

17 мая прошла петербургская премьера «Шрэка Третьего», организованная сетью кинотеатров «Каро Фильм» в «Варшавском экспрессе». В пресс-конференции, данной по этому торжественному случаю, приняли участие Сергей Лазарев, озвучивавший нового персонажа – принца Арти, по ходу фильма превращающегося в короля Артура, и представитель Universal Pictures, а также сам заглавный герой картины. Последний, однако, на всем протяжении беседы хранил молчание, лишь иногда вальяжно приобнимая коллегу-принца,…

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Maks 2 апреля 2015, 12:51
Да ну, второй Шрек был круче первого. Так что, может, он от части к части только лучше будет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nozhniza 2 апреля 2015, 12:51
Да ваще что может придумать режисер с фамилией "..." и с именем "РАМАН"?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiterGirl 2 апреля 2015, 12:51
✊ ШРЕК 3 это ИМХО черезчур...ДВД-максимум где я это посмотрю..Но идти на этот порядком поднадоевший и однообразный в общем то мульт,я не собираюсь...вот..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тина 2 апреля 2015, 12:51
ну вообще люблю Шрека

но боюсь разочаруюсь в нем

в 3 части

как -то меня сюжет и ролик не впечатлил✊

в пауке3 разачаровалась✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Paul 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Migerka, 17/05/2007 - 14:39:56):Может проблема в том что компанией?:)

Ага, в этом и есть проблема. Обязательно в компании из 10 человек довольно часто кто-то будет перебрасываться словами с соседом, а, учитывая количество кого-то и их соседей, это будет происходить чуть ли не постоянно, вы будете мешать друг другу и отвлекаться от просмотра фильма. Не знаю, я против больших компаний, участники которых сначала пьют пиво, а потом по очереди за фильм по два раза в туалет бегают (если десять человек, то получается двадцать раз, в общем, один из вас туда бежит через каждые 4 с половиной минуты фильма). Так не грех (справляя нужду) и в сюжет мульта не вникнуть.



А ведь те бесстыжие люди (которые справляли её самую) по возвращению в зал ещё имеют совесть просить оставшихся членов компании объяснить, что они пропустили. Вот так за объяснениями и походами в туалет проходит основная часть времени. Поэтому сложно воспринимать отзывы тех, кто ходил на фильм с большой компанией. Просто не ясно, фильм был плохим или же компания попалась неудачной.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
firefly 2 апреля 2015, 12:51
мульт разочаровал.

от моралей на тему "на лицо ужасные, добрые внутри" уже тошнит - спасибо, мы всё поняли еще в первой части.

шутки про младенцев вообще не комментариев ✊ неужели нельзя было придумать что-то пооригинальнее?

драконо-ослиные детеныши удались, да)) это пять. пара удачных шуток тоже замечено.

но по сравнению с предыдущими частями... будем считать, что я этого не видела (
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
doktor-87 2 апреля 2015, 12:51
второй мне как-то больше понравился
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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