Наша рецензия

17 мая прошла петербургская премьера «Шрэка Третьего», организованная сетью кинотеатров «Каро Фильм» в «Варшавском экспрессе». В пресс-конференции, данной по этому торжественному случаю, приняли участие Сергей Лазарев, озвучивавший нового персонажа – принца Арти, по ходу фильма превращающегося в короля Артура, и представитель Universal Pictures, а также сам заглавный герой картины. Последний, однако, на всем протяжении беседы хранил молчание, лишь иногда вальяжно приобнимая коллегу-принца,…