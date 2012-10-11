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Poster of Poka noch ne razluchit
6.0
Poka noch ne razluchit - Trailer
Kinoafisha Films Poka noch ne razluchit
6.0

Poka noch ne razluchit

, 2012
Poka noch ne razluchit
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Poka noch ne razluchit
6.0
Poka noch ne razluchit - Trailer
Poka noch ne razluchit  Trailer

Cast

Alisa Khazanova
Alisa Khazanova
Aleksandr Yatsenko
Aleksandr Yatsenko
Waiter Dima
Evgeniy Sytyy
Evgeniy Sytyy
Waiter Volodya
Aliona Doletskaya
Aliona Doletskaya
Agniya Kuznetsova
Agniya Kuznetsova
Sergey Shnurov
Sergey Shnurov
Aleksandra Rebenok
Aleksandra Rebenok
Anna Mikhalkova
Anna Mikhalkova
Avdotya Smirnova
Avdotya Smirnova
Lyubov Tolkalina
Lyubov Tolkalina
Oksana Fandera
Oksana Fandera
Vasiliy Utkin
Vasiliy Utkin
Director Boris Khlebnikov
Writer Aleksandr Rodionov, Boris Khlebnikov, Aleksey Kazakov, Masha Gessen
Composer Sergey Shnurov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 10 minutes
Production year 2012
World premiere 11 October 2012
Release date
11 October 2012 Russia Utopia Pictures 18+
11 October 2012 Belarus
11 October 2012 Kazakhstan
12 October 2012 Lithuania N-18
20 October 2012 USA
11 October 2012 Ukraine
Worldwide Gross $224,101
Production 2020 Studio, Chapula bay, Focus Plus Cinema
Also known as
Poka noch ne razluchit, Līdz nakts mūs šķirs, Till Night Do Us Part, Zanim noc nas nie rozdzieli, Пока ночь не разлучит

Film rating

6.0
Rate 10 votes
5.8 IMDb
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