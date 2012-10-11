Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 10 minutes
Production year
2012
World premiere
11 October 2012
Release date
|11 October 2012
|Russia
| Utopia Pictures
|18+
|11 October 2012
|Belarus
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|11 October 2012
|Kazakhstan
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|12 October 2012
|Lithuania
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|N-18
|20 October 2012
|USA
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|11 October 2012
|Ukraine
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Worldwide Gross
$224,101
Production
2020 Studio, Chapula bay, Focus Plus Cinema
Also known as
Poka noch ne razluchit, Līdz nakts mūs šķirs, Till Night Do Us Part, Zanim noc nas nie rozdzieli, Пока ночь не разлучит