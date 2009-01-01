Similar films for Gastarbayter
Kerosin Drama
2019, Russia
6.0
Sella Turcica Drama
2017, Russia
5.0
Frantsuzskiy master Thriller, Drama
2022, Russia
5.0
Tri sestry Drama
2017, Russia
5.0
Ispanets Drama
2012, Russia
3.0
The Inner Circle Drama
1991, Italy / USA / USSR
6.0
Plumbum Drama
1986, USSR
7.0
Soviet Park Drama, Comedy
2006, Russia
5.0
Parade of the Planets Fantasy, Drama
1984, USSR
7.0
Volnomu - volya Short, Drama
1974, USSR
0.0
Attack on Leningrad History, War, Drama
2007, Russia / Great Britain
6.0
The Life Short, Drama
2023, Russia
0.0