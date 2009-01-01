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Poster of Gastarbayter
6.2
Kinoafisha Films Gastarbayter
6.2

Gastarbayter

, 2009
Gastarbayter
Russia / Drama / 18+
Poster of Gastarbayter
6.2

Cast

Bakhadyr Boltaev
Darya Gorshkaleva
Natal'ya Grebenkina
Aleksandr Pashutin
Aleksandr Pashutin
Mikhail Samokhvalov
Jalol Yusupov
Director Yusuf Roziqov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2009
World premiere 1 January 2009
Release date
1 January 2009 Russia 16+
1 January 2009 Kazakhstan
1 January 2009 Ukraine
Also known as
Gastarbayter, Migrant Worker, Гастарбайтер

Film rating

6.2
Rate 11 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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