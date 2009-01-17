Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2008
World premiere
17 January 2009
Release date
|17 September 2009
|Russia
| CP Classic
|18+
|17 September 2009
|Belarus
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|17 September 2009
|Kazakhstan
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|17 September 2009
|Ukraine
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Worldwide Gross
$10,063
Production
Central Partnership, Koktebel Film Company
Also known as
Sumasshedshaya pomoshch, Help Gone Mad, Bláznivá pomoc, Obostrenie, Őrült segítség, Trakā palīdzība, Verrückte Rettung, Zwariowana pomoc, Божевільна допомога, Сумасшедшая помощь, Sumasshedshaya Pomosch, Crazy Help