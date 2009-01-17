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Poster of Help Gone Mad
6.3
Help Gone Mad - Trailer
Kinoafisha Films Help Gone Mad
6.3

Help Gone Mad

, 2008
Sumasshedshaya pomoshch
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Help Gone Mad
6.3
Help Gone Mad - Trailer
Help Gone Mad  Trailer

Cast

Evgeniy Sytyy
Evgeniy Sytyy
Yevgeni
Sergey Dreyden
Sergey Dreyden
Engineer
Anna Mikhalkova
Anna Mikhalkova
Daughter
Aleksandr Yatsenko
Aleksandr Yatsenko
Igor Chernevich
Igor Chernevich
Godeyev
Nikita Emshanov
Aleksandr Gordon
Aleksandr Gordon
Golos diktora
Kirill Käro
Kirill Käro
Director Boris Khlebnikov
Writer Boris Khlebnikov, Aleksandr Rodionov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2008
World premiere 17 January 2009
Release date
17 September 2009 Russia CP Classic 18+
17 September 2009 Belarus
17 September 2009 Kazakhstan
17 September 2009 Ukraine
Worldwide Gross $10,063
Production Central Partnership, Koktebel Film Company
Also known as
Sumasshedshaya pomoshch, Help Gone Mad, Bláznivá pomoc, Obostrenie, Őrült segítség, Trakā palīdzība, Verrückte Rettung, Zwariowana pomoc, Божевільна допомога, Сумасшедшая помощь, Sumasshedshaya Pomosch, Crazy Help

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.6 IMDb
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