Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Synok
6.6
Kinoafisha Films Synok
6.6

Synok

, 2009
Synok
Russia / Drama / 18+
Poster of Synok
6.6

Cast

Viktor Sukhorukov
Viktor Sukhorukov
Oleg Frolenkov
Evgeniya Simonova
Evgeniya Simonova
Oleg Bokhan
Kseniya Surkova
Kseniya Surkova
Director Larisa Sadilova
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2009
World premiere 9 September 2009
Release date
9 September 2009 Russia
9 September 2009 Belarus
9 September 2009 Kazakhstan
9 September 2009 Ukraine
Production Arsi-film
Also known as
Synok, Fiston, Sonny, Synek, Сынок

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Synok

Ogorod
Ogorod Drama
2022, Russia
5.0
Once in Trubchevsk
Once in Trubchevsk Drama
2019, Russia
5.0
Nothing Personal
Nothing Personal Drama
2007, Russia
6.0
The Castle
The Castle Drama
1994, Russia / France / Germany
7.0
Sobytie Drama
2009, Russia
5.0
Happy Days
Happy Days Drama
1991, USSR
6.0
Trebuyetsya nyanya
Trebuyetsya nyanya Drama, Thriller
2005, Russia
5.0
The Wedding Day Has to Be Specified
The Wedding Day Has to Be Specified Drama
1979, USSR
6.0
OnlyHuman
OnlyHuman Drama
2022, Russia
8.0
Chempion mira
Chempion mira Drama
2021, Russia
7.0
Pamyat oseni
Pamyat oseni Drama
2016, Russia
4.0
Paradise
Paradise Drama
2016, Russia / Germany
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Hungry
Hungry
2026, Great Britain, Thriller
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Trassa «More — more»
Trassa «More — more»
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more