Cast
Cast and Crew
Director
Yaroslav Chevazhevskiy
Writer
Yaroslav Chevazhevskiy, Dmytro Holovkov, Andriy Maksimenko, Denis Zamriy
Composer
Sergei Banevich, Maxim Fadeev, Yuri Ignatiev, Leonid Kaminer
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 44 minutes
Production year
2007
World premiere
29 November 2007
Release date
|29 November 2007
|Russia
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|12+
|29 November 2007
|Belarus
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|29 November 2007
|Kazakhstan
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|12 December 2007
|USA
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|29 November 2007
|Ukraine
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Budget
$531,000
Worldwide Gross
$531,026
Production
Staralis Film Company