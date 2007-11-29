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Poster of Kuka
7.2
Kinoafisha Films Kuka
7.2

Kuka

, 2007
Kuka
Russia / Drama, Romantic / 18+
Poster of Kuka
7.2

Cast

Anastasiya Dobrynina
Anastasiya Dobrynina
Kuka
Aleksandr Polovtsev
Aleksandr Polovtsev
Nikolai Alekseevich
Dmitriy Dyuzhev
Dmitriy Dyuzhev
Roma
Pavel Derevyanko
Pavel Derevyanko
Serega
Dina Korzun
Dina Korzun
Lena
Yuri Kolokolnikov
Yuri Kolokolnikov
Zheka
Irina Kupchenko
Irina Kupchenko
Lena's mother
Yuriy Belyaev
Yuriy Belyaev
Nikita Konstantinovich, otets Leny
Marina Golub
Marina Golub
Klava
Andrey Ilyin
Andrey Ilyin
Director Yaroslav Chevazhevskiy
Writer Yaroslav Chevazhevskiy, Dmytro Holovkov, Andriy Maksimenko, Denis Zamriy
Composer Sergei Banevich, Maxim Fadeev, Yuri Ignatiev, Leonid Kaminer
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2007
World premiere 29 November 2007
Release date
29 November 2007 Russia 12+
29 November 2007 Belarus
29 November 2007 Kazakhstan
12 December 2007 USA
29 November 2007 Ukraine
Budget $531,000
Worldwide Gross $531,026
Production Staralis Film Company
Also known as
Kuka, Кука

Film rating

7.2
Rate 13 votes
7 IMDb
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