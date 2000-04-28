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Poster of The Captain's Daughter
6.5
Kinoafisha Films The Captain's Daughter
6.5

The Captain's Daughter

, 2000
Russkiy bunt
Russia, France / Drama, History / 18+
Poster of The Captain's Daughter
6.5

Cast

Mateusz Damięcki
Pyotr Grinyov
Karolina Gruszka
Karolina Gruszka
Masha Mironova
Vladimir Mashkov
Vladimir Mashkov
Yemelyan Pugachyov
Sergey Makovetsky
Sergey Makovetsky
Aleksei Shvabrin
Vladimir Ilyin
Vladimir Ilyin
Savelyich
Yuriy Belyaev
Yuriy Belyaev
Komendant Mironov
Yuriy Kuznetsov
Yuriy Kuznetsov
Ivan Ignatyevich
Natalya Yegorova
Natalya Yegorova
Vasilisa Egorovna
Olga Antonova
Empress Catherine II
Juozas Budraitis
Juozas Budraitis
Governor of Orenburg
Director Aleksandr Proshkin
Writer Stanislav Govorukhin, Aleksandr Pushkin, Galina Arbuzova, Vladimir Zhelezniakov
Composer Vladimir Martynov
Cast and Crew

Film details

Country Russia / France
Runtime 2 hours 32 minutes
Production year 2000
World premiere 28 April 2000
Release date
28 April 2000 Russia 16+
8 September 2000 Kazakhstan
8 September 2000 Ukraine
Production NTV-Profit, Roissy Films, Productions Le Pont
Also known as
Russkiy bunt, Az orosz lázadás, Córka kapitana, Die russische Revolte, La fille du capitaine, The Captain's Daughter, Русский бунт

Film rating

6.5
Rate 13 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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