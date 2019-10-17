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Мы призываем тьму Мы призываем тьму
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We Summon the Darkness

Мы призываем тьму, 2020

2020 / США
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Слэшер о трех фанатках тяжелого рока в стилистике 80-х.
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Три развязные фанатки хеви-метал заводят дружбу с теми, кому хотели отомстить, и их совместная вечеринка после рок-концерта превращается в кровавое месиво.

Режиссер Марк Мейерс активно эксплуатирует излюбленный духовенством (особенно в 80-е годы) стереотип о рок-музыке как дьявольщине, которая побуждает неокрепшие умы к совершению омерзительных поступков. Кровавые жертвоприношения, символика сатанизма и прочая атрибутика металлистов оказываются идеальными декорациями для незамысловатого слэшера, которому легкое безумие в глазах исполнительницы главной роли Александры Даддарио идет только на пользу.

Алексис (Александра Даддарио), Вэл (Мэдди Хассон) и Беверли (Эми Форсайт) — три закадычные подружки, которых помимо прочего объединяет любовь к тяжелому року. Пока страна, в особенности ее фанатично религиозная часть, охвачена страхом перед этим музыкальным жанром, девушки на своем красном Jeep Cherokee рассекают воздух и мчатся на концерт группы Soldiers of Satan. Там они встречают Айвэна (Остин Свифт), Ковача (Логан Миллер) и Марка (Киан Джонсон), с которым ранее в тот же день у них случился неприятный инцидент, но это не помешало им моментально сблизиться. Компания продолжает вечеринку в доме отца Алексис, где игра «Я никогда не...» настраивает всех друг против друга.

 

Сцена на парковке была вдохновлена документальным фильмом Heavy Metal Parking Lot о фанатах хеви-метал накануне концерта Judas Priest.

В первоначальной версии сценария мачеха Алексис в действительности была ее родной матерью.

Как и его персонаж, актер Логан Миллер является фанатом хеви-метал.

Режиссер Марк Мейерс снимал «Мы призываем тьму» параллельно с фильмом «Человеческий капитал».

Беверли находит пачку 100-долларовых банкнот с особым оформлением, однако действие фильма происходит в 1988 году, когда такие банкноты еще не выпускались. Их стали выпускать только в 1996 году.

Каскадер, которая должна была выпрыгивать из окна второго этажа, получала за каждый прыжок по 1000 долларов. Прыгать ей пришлось только дважды.

В одной из сцен дверь из кухни в кладовку в действительности вела в подвал. Снимать саму кладовку пришлось на другой локации.

Александра Даддарио уже работала со сценаристом Аланом Треззой над фильмом «Моя девушка — зомби».

Фильм был снят за 16 дней в Виннипеге в Канаде.

 

Пока в СМИ твердят о серии ритуальных убийств, прокатившейся по всей Америке, три любительницы хеви-метала приезжают на концерт тяжелой музыки. Там подружки знакомятся с тремя парнями, и весёлая компания отправляется в загородный дом устроить отвязную вечеринку. Но события принимают неожиданный поворот.

4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 1 октября 2020
Премьера онлайн 10 апреля 2020
Премьера в мире 17 октября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Марк Мейерс
Марк Мейерс
В ролях
Александра Даддарио
Александра Даддарио
Киан Джонсон
Киан Джонсон
Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Логан Миллер
Логан Миллер
Мэдди Хассон
Мэдди Хассон
Все актеры и съемочная группа
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Мы призываем тьму
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Наша рецензия
1988 год. В штате Индиана на первых полосах газет — новость о серийных ритуальных убийствах молодежи. С телеэкрана вещает пастор (Джонни Ноксвилл), предупреждающий зрителей о большой опасности, в которой ежедневно оказываются все безбожники без исключения. Если пожилой продавец захудалого магазина на заправке слушает эту проповедь с интересом, то три подружки, остановившиеся закупиться закусками в дорогу, снисходительно морщатся. «Думаете, мы не сможем за себя постоять?»…
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Слава Крулатов 15 сентября 2020, 22:12
Судя по трейлеру будет точно что-то необычное. Мне такое дело нравится, будем смотреть кино!
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