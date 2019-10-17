Мы призываем тьму, 2020

Три развязные фанатки хеви-метал заводят дружбу с теми, кому хотели отомстить, и их совместная вечеринка после рок-концерта превращается в кровавое месиво.
Режиссер Марк Мейерс активно эксплуатирует излюбленный духовенством (особенно в 80-е годы) стереотип о рок-музыке как дьявольщине, которая побуждает неокрепшие умы к совершению омерзительных поступков. Кровавые жертвоприношения, символика сатанизма и прочая атрибутика металлистов оказываются идеальными декорациями для незамысловатого слэшера, которому легкое безумие в глазах исполнительницы главной роли Александры Даддарио идет только на пользу.
Алексис (Александра Даддарио), Вэл (Мэдди Хассон) и Беверли (Эми Форсайт) — три закадычные подружки, которых помимо прочего объединяет любовь к тяжелому року. Пока страна, в особенности ее фанатично религиозная часть, охвачена страхом перед этим музыкальным жанром, девушки на своем красном Jeep Cherokee рассекают воздух и мчатся на концерт группы Soldiers of Satan. Там они встречают Айвэна (Остин Свифт), Ковача (Логан Миллер) и Марка (Киан Джонсон), с которым ранее в тот же день у них случился неприятный инцидент, но это не помешало им моментально сблизиться. Компания продолжает вечеринку в доме отца Алексис, где игра «Я никогда не...» настраивает всех друг против друга.
Сцена на парковке была вдохновлена документальным фильмом Heavy Metal Parking Lot о фанатах хеви-метал накануне концерта Judas Priest.
В первоначальной версии сценария мачеха Алексис в действительности была ее родной матерью.
Как и его персонаж, актер Логан Миллер является фанатом хеви-метал.
Режиссер Марк Мейерс снимал «Мы призываем тьму» параллельно с фильмом «Человеческий капитал».
Беверли находит пачку 100-долларовых банкнот с особым оформлением, однако действие фильма происходит в 1988 году, когда такие банкноты еще не выпускались. Их стали выпускать только в 1996 году.
Каскадер, которая должна была выпрыгивать из окна второго этажа, получала за каждый прыжок по 1000 долларов. Прыгать ей пришлось только дважды.
В одной из сцен дверь из кухни в кладовку в действительности вела в подвал. Снимать саму кладовку пришлось на другой локации.
Александра Даддарио уже работала со сценаристом Аланом Треззой над фильмом «Моя девушка — зомби».
Фильм был снят за 16 дней в Виннипеге в Канаде.
Пока в СМИ твердят о серии ритуальных убийств, прокатившейся по всей Америке, три любительницы хеви-метала приезжают на концерт тяжелой музыки. Там подружки знакомятся с тремя парнями, и весёлая компания отправляется в загородный дом устроить отвязную вечеринку. Но события принимают неожиданный поворот.