Мы призываем тьму, 2020

Три развязные фанатки хеви-метал заводят дружбу с теми, кому хотели отомстить, и их совместная вечеринка после рок-концерта превращается в кровавое месиво.

Режиссер Марк Мейерс активно эксплуатирует излюбленный духовенством (особенно в 80-е годы) стереотип о рок-музыке как дьявольщине, которая побуждает неокрепшие умы к совершению омерзительных поступков. Кровавые жертвоприношения, символика сатанизма и прочая атрибутика металлистов оказываются идеальными декорациями для незамысловатого слэшера, которому легкое безумие в глазах исполнительницы главной роли Александры Даддарио идет только на пользу.

Алексис (Александра Даддарио), Вэл (Мэдди Хассон) и Беверли (Эми Форсайт) — три закадычные подружки, которых помимо прочего объединяет любовь к тяжелому року. Пока страна, в особенности ее фанатично религиозная часть, охвачена страхом перед этим музыкальным жанром, девушки на своем красном Jeep Cherokee рассекают воздух и мчатся на концерт группы Soldiers of Satan. Там они встречают Айвэна (Остин Свифт), Ковача (Логан Миллер) и Марка (Киан Джонсон), с которым ранее в тот же день у них случился неприятный инцидент, но это не помешало им моментально сблизиться. Компания продолжает вечеринку в доме отца Алексис, где игра «Я никогда не...» настраивает всех друг против друга.