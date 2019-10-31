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Преследование, 2019

2019 / Нидерланды
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Ганс переживает не лучший день в своей жизни. Он вынужден ехать к матери в гости со своей женой и двумя детьми. Шумная семейка задерживает отъезд, пожилая мама постоянно звонит, дочки ссорятся на заднем сидении. Ганс, раздраженный до белого каления, превышает скоростной режим, а затем начинает ссору с медлительным водителем фургона. Едва не столкнувшись на трассе, мужчины продолжают ругаться на заправке, а позже выясняется, что странный старик – ловкий преследователь, который увязывается за Гансом, не давая шанса уйти от погони.

  • Нидерландское сообщество критиков присвоило фильму звание лучшей голландской киноленты 2019 года.
  • У главного злодея выраженный старомодный акцент.
  • В одном из эпизодов автомобили едут мимо знака, который оповещает об открытии школ и вероятности перехода дороги детьми. Организация, ответственная за установку этих знаков, после выхода фильма обозначила, что не давала разрешения использовать их в киноленте.
  • Создатели образа маньяка вдохновлялись персонажем из фильма «Генри: Портрет серийного убийцы».
  • У Вольво главного героя полный привод, поэтому сцена, где внедорожник не может выехать из грязи на шоссе, выглядит нереалистично.

Молодая семья отправляется в путешествие на автомобиле. Уверенный в себе отец семейства совершает опасный маневр, подгоняя нерасторопного водителя минивэна. Однако такая дерзость не остается безнаказанной, и минивэн начинает преследование обидчика. Никто не мог представить, что эта поездка для всей семьи превратится в настоящую борьбу за жизнь.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 21 августа 2020
Премьера в мире 31 октября 2019
Возраст 16+
Режиссер
Лодевейк Крейнс
В ролях
Ерун Шпиценбергер
Ерун Шпиценбергер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Преследование 2 постера
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Преследование
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