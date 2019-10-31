Преследование, 2019

Ганс переживает не лучший день в своей жизни. Он вынужден ехать к матери в гости со своей женой и двумя детьми. Шумная семейка задерживает отъезд, пожилая мама постоянно звонит, дочки ссорятся на заднем сидении. Ганс, раздраженный до белого каления, превышает скоростной режим, а затем начинает ссору с медлительным водителем фургона. Едва не столкнувшись на трассе, мужчины продолжают ругаться на заправке, а позже выясняется, что странный старик – ловкий преследователь, который увязывается за Гансом, не давая шанса уйти от погони.