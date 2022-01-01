Пять российских комедийных сериалов, которые стоит посмотреть

В этом списке – и сочетание комедии с драмой, которое особенно любят российские киноделы, и классические ситкомы «по американскому рецепту», успешно перенесенные на русскую действительность; вдохновляющие истории, заставляющие сквозь призму юмора и самоиронии по-новому взглянуть на жизнь, и легкие развлекательные шоу, которые помогут «разгрузить» мозг и позитивно провести вечер-другой.

Война семей

Новинка 2020 года, проект «Война семей» снят как раз на стыке жанров – здесь гармоничным образом смешиваются и сочетаются одновременно драма и комедия, семейные трагедии и старые тайны, которые вновь всплывают на свет. В центре сюжета – два героя, пронесшие дружбу через всю жизнь, и их семьи, которым предстоит столкнуться с неожиданными «скелетами в шкафу» и выяснить, на что готовы главные герои, чтобы сохранить дружеские, почти братские отношения.

Ивановы-Ивановы

И ещё одна история о двух семьях, только на этот раз – снятая в исключительно позитивном комедийном ключе. Сериал рассказывает о двух семьях с одинаковой фамилией – Ивановы, - но принципиально разным образом жизни. Ивановы №1 проживают в дорогом особняке, а Ивановы №2 прячутся от судебных приставов, разыскивающих их за долги по кредитам, в деревенской развалюхе. И вот однажды, в лучших традициях комедийного жанра, оба семейства Ивановых обнаруживают, что шестнадцать лет назад их детей перепутали в роддоме…

257 причин, чтобы жить

Один из самых нашумевших проектов последних нескольких лет, «257 причин, чтобы жить» — ещё один сериал на стыке драмы и комедии, который критики хвалили и за действительно очень достойный сценарий и сюжет, и за блестящую игру Полины Максимовой. В сериале она сыграла героиню по имени Женя Короткова, которая после трех лет борьбы с онкологическим заболеванием сумела выздороветь – только для того, чтобы обнаружить, что за эти три года жизнь поменялась кардинально. Теперь Жене предстоит заново искать свое место в этом мире, справляясь с предательством тех, на кого она полагалась во время болезни.

Короче

Простая и легкая комедия о буднях в российской глубинке, «Короче» - это серия комедийных скетчей, в центре сюжета которых – самый обычный молодой человек в возрасте под тридцать из русской провинции. В главном герое многие узнают себя и свои проблемы: точно так же, как и обычный зритель, он – лишенный даже имени – мечтает о том, чтобы когда-нибудь переехать в Москву, а пока снимает квартиру, мучается от безответной любви к девушке и считает деньги до зарплаты, попутно попадая в нелепые комедийные ситуации и с трудом выбираясь из них.

Фитнес

Ещё одна комедийная история с мелодраматичной ноткой, повествующая об Асе, молодой девушке с лишним весом. Однажды Ася, столкнувшись с целой вереницей неурядиц, вызванных в том числе и ее полнотой, решает взять себя в руки и начать бороться с лишними килограммами. А поскольку денег на то, чтобы привести себя в порядок с помощью занятий в спортзале и услуг персонального тренера, у нее нет, Ася поступает экономно – устраивается на работу в фитнес-центр. Теперь ее ждут не только возможность заниматься на тренажерах прямо на рабочем месте, но и новые знакомства, новые испытания и даже новая любовь.