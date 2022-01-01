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Русские комедийные сериалы
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Русские комедийные сериалы

За последние пару лет в российском телевизионном эфире появилось множество сериальных новинок, за которые действительно не стыдно – русские комедийные сериалы сегодня радуют зрителя харизматичными персонажами и «умным» юмором.

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257 причин, чтобы жить
257 причин, чтобы жить
0.0
драма, комедия
2020, Россия
Война семей
Война семей
0.0
драма, комедия, семейный
2020, Россия
Короче
Короче
7.0
комедия
2019, Россия
Кухня. Война за отель
Кухня. Война за отель
0.0
комедия
2019, Россия
Фитнес
Фитнес
5.0
драма, комедия, спорт
2018, Россия
Ивановы-Ивановы
Ивановы-Ивановы
0.0
комедия, семейный
2017, Россия
Дневник Луизы Ложкиной
Дневник Луизы Ложкиной
Смотреть за 1 рубль
0.0
комедия, мелодрама
2016, Россия
Трое в Коми
Трое в Коми
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0.0
мелодрама, комедия
2013, Россия
Кухня
Кухня
8.0
комедия
2012, Россия
Карамель
Карамель
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0.0
комедия
2011, Россия
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Пять российских комедийных сериалов, которые стоит посмотреть

В этом списке – и сочетание комедии с драмой, которое особенно любят российские киноделы, и классические ситкомы «по американскому рецепту», успешно перенесенные на русскую действительность; вдохновляющие истории, заставляющие сквозь призму юмора и самоиронии по-новому взглянуть на жизнь, и легкие развлекательные шоу, которые помогут «разгрузить» мозг и позитивно провести вечер-другой.

Война семей

Новинка 2020 года, проект «Война семей» снят как раз на стыке жанров – здесь гармоничным образом смешиваются и сочетаются одновременно драма и комедия, семейные трагедии и старые тайны, которые вновь всплывают на свет. В центре сюжета – два героя, пронесшие дружбу через всю жизнь, и их семьи, которым предстоит столкнуться с неожиданными «скелетами в шкафу» и выяснить, на что готовы главные герои, чтобы сохранить дружеские, почти братские отношения.

Ивановы-Ивановы

И ещё одна история о двух семьях, только на этот раз – снятая в исключительно позитивном комедийном ключе. Сериал рассказывает о двух семьях с одинаковой фамилией – Ивановы, - но принципиально разным образом жизни. Ивановы №1 проживают в дорогом особняке, а Ивановы №2 прячутся от судебных приставов, разыскивающих их за долги по кредитам, в деревенской развалюхе. И вот однажды, в лучших традициях комедийного жанра, оба семейства Ивановых обнаруживают, что шестнадцать лет назад их детей перепутали в роддоме…

257 причин, чтобы жить

Один из самых нашумевших проектов последних нескольких лет, «257 причин, чтобы жить» — ещё один сериал на стыке драмы и комедии, который критики хвалили и за действительно очень достойный сценарий и сюжет, и за блестящую игру Полины Максимовой. В сериале она сыграла героиню по имени Женя Короткова, которая после трех лет борьбы с онкологическим заболеванием сумела выздороветь – только для того, чтобы обнаружить, что за эти три года жизнь поменялась кардинально. Теперь Жене предстоит заново искать свое место в этом мире, справляясь с предательством тех, на кого она полагалась во время болезни.

Короче

Простая и легкая комедия о буднях в российской глубинке, «Короче» - это серия комедийных скетчей, в центре сюжета которых – самый обычный молодой человек в возрасте под тридцать из русской провинции. В главном герое многие узнают себя и свои проблемы: точно так же, как и обычный зритель, он – лишенный даже имени – мечтает о том, чтобы когда-нибудь переехать в Москву, а пока снимает квартиру, мучается от безответной любви к девушке и считает деньги до зарплаты, попутно попадая в нелепые комедийные ситуации и с трудом выбираясь из них.

Фитнес

Ещё одна комедийная история с мелодраматичной ноткой, повествующая об Асе, молодой девушке с лишним весом. Однажды Ася, столкнувшись с целой вереницей неурядиц, вызванных в том числе и ее полнотой, решает взять себя в руки и начать бороться с лишними килограммами. А поскольку денег на то, чтобы привести себя в порядок с помощью занятий в спортзале и услуг персонального тренера, у нее нет, Ася поступает экономно – устраивается на работу в фитнес-центр. Теперь ее ждут не только возможность заниматься на тренажерах прямо на рабочем месте, но и новые знакомства, новые испытания и даже новая любовь.

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