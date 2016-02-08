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Постер к сериалу Остров
Постер к сериалу Остров
Постер к сериалу Остров
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3 постера
Рейтинги
6.0
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Киноафиша Сериалы Остров
Остров (2016 - 2018) Остров 16+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность 17 часов 12 минут
О чем сериал

«Остров» — это комедийный сериал от телеканала ТНТ, в центре сюжета которого группа людей, принимающих участие в реалити-шоу. По задумке, четыре парня и четыре девушки должны прожить целый месяц на необитаемом острове совершенно одни, под прицелом камер. Вот только яхта, на которой была вся съемочная группа, взорвалась в первый же день, а их единственный помощник на острове, Хунь, говорит на никому не понятном языке. Герои тем временем понятия не имеют, что за ними уже никто не следит, более того, никто даже не знает, где они находятся. Они продолжают каждый день выполнять задания и соревноваться за три миллиона рублей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов Вячеслав Александрович Добровольский, продюсер
Денис Косяков
Денис Косяков
Григорий Калинин
Григорий Калинин Константин Ватутин, 27 лет, Иваново
Олеся Жураковская
Олеся Жураковская
Янина Студилина
Янина Студилина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Остров - Сезон 1 Сезон 1
2016, 24 эпизода
 
Остров - Сезон 2 Сезон 2
2018, 19 эпизодов
 
Кадры из сериала
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