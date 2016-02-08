«Остров» — это комедийный сериал от телеканала ТНТ, в центре сюжета которого группа людей, принимающих участие в реалити-шоу. По задумке, четыре парня и четыре девушки должны прожить целый месяц на необитаемом острове совершенно одни, под прицелом камер. Вот только яхта, на которой была вся съемочная группа, взорвалась в первый же день, а их единственный помощник на острове, Хунь, говорит на никому не понятном языке. Герои тем временем понятия не имеют, что за ними уже никто не следит, более того, никто даже не знает, где они находятся. Они продолжают каждый день выполнять задания и соревноваться за три миллиона рублей.