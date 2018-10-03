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Постер к сериалу Фитнес
Постер к сериалу Фитнес
Постер к сериалу Фитнес
Постер к сериалу Фитнес
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
4 постера
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Фитнес
Фитнес (2018 - …) Фитнес 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Супер
Продолжительность 41 час 40 минут
О чем сериал

«Фитнес» — российский сериал производства Yellow, Black and White. В центре сюжета — молодая полная девушка по имени Ася. После того как на собственной свадьбе жених взял ее на руки, но уронил, не выдержав тяжести, а позже ее уволили с работы, девушка решает привести себя в порядок. Из-за нехватки денег на абонемент в фитнес-центр она умудряется устроиться туда на работу, чтобы заниматься спортом бесплатно. Так у нее начинается абсолютно новая жизнь, в которой находится место здоровому питанию, активным тренировкам, новым друзьям и даже новому молодому человеку.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Михаил Трухин
Михаил Трухин Виталий Минеевич, директор фитнес-клуба
Марианна Шульц
Марианна Шульц Людмила Алексеевна, диетолог
Алексей Демидов
Алексей Демидов Алексей, экс-жених Аси
Роман Курцын
Роман Курцын Олег Фомин, фитнес-тренер
Евгений Михеев
Евгений Михеев Рафаэль Бычков, учитель танцев
Все актеры и съемочная группа
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Русские комедийные сериалы Русские комедийные сериалы
Сезоны
Фитнес - Сезон 1 Сезон 1
2018, 20 эпизодов
 
Фитнес - Сезон 2 Сезон 2
2019, 20 эпизодов
 
Фитнес - Сезон 3 Сезон 3
2020, 20 эпизодов
 
Фитнес - Сезон 4 Сезон 4
2020, 20 эпизодов
 
Фитнес - Сезон 5 Сезон 5
2021, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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