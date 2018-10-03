«Фитнес» — российский сериал производства Yellow, Black and White. В центре сюжета — молодая полная девушка по имени Ася. После того как на собственной свадьбе жених взял ее на руки, но уронил, не выдержав тяжести, а позже ее уволили с работы, девушка решает привести себя в порядок. Из-за нехватки денег на абонемент в фитнес-центр она умудряется устроиться туда на работу, чтобы заниматься спортом бесплатно. Так у нее начинается абсолютно новая жизнь, в которой находится место здоровому питанию, активным тренировкам, новым друзьям и даже новому молодому человеку.