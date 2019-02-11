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Постер к сериалу Пекарь и красавица
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Киноафиша Сериалы Пекарь и красавица
Пекарь и красавица (2019 - 2019) Пекарь и красавица 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность 6 часов 48 минут
О чем сериал

Российский комедийно-мелодраматический сериал «Пекарь и красавица» – это романтическая история о состоятельной эксцентричной девушке, чье имя часто мелькает на страницах модных изданий. Однажды она влюбляется в простого пекаря из Малаховки. При этом в избалованную дочь миллионера влюблен солидный человек. Саша посещает светские мероприятия, проводит уик-энд в Лондоне и флиртует с состоятельными мужчинами. А у ее избранника есть только скромная пекарня и расстроенная девушка, с которой он строил отношения семь лет.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Вячеслав Манучаров
Вячеслав Манучаров
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Артур Ваха
Артур Ваха
Никита Волков
Никита Волков
Даниил Вахрушев
Даниил Вахрушев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пекарь и красавица - Сезон 1 Сезон 1
2019, 17 эпизодов
 
Кадры из сериала
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