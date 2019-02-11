Российский комедийно-мелодраматический сериал «Пекарь и красавица» – это романтическая история о состоятельной эксцентричной девушке, чье имя часто мелькает на страницах модных изданий. Однажды она влюбляется в простого пекаря из Малаховки. При этом в избалованную дочь миллионера влюблен солидный человек. Саша посещает светские мероприятия, проводит уик-энд в Лондоне и флиртует с состоятельными мужчинами. А у ее избранника есть только скромная пекарня и расстроенная девушка, с которой он строил отношения семь лет.