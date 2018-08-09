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Постер к сериалу Гранд
Постер к сериалу Гранд
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.3
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2 постера
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Гранд
Гранд (2018 - …) Гранд 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Супер
Продолжительность 44 часа 10 минут
О чем сериал

Старые герои в новом отеле. Продолжение истории о жизни сотрудников «Элеона» под руководством нового взбалмошного владельца Льва Глебовича. Со сменой руководства меняется и название гостиницы, теперь над входом красуется табличка «Гранд Леон». Больше комичных и непредсказуемых историй под большой крышей бутик-отеля! Повествование разворачивается вокруг молоденькой и очень амбициозной девушки из Барнаула, которая приехала в Москву в надежде начать все с чистого листа и обязательно добиться успеха.

Гранд - трейлер пятого сезона
Гранд
трейлер пятого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Лыков
Александр Лыков Лев Глебович Федотов, владелец отеля
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова София Толстая
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда Михаил Джекович
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк Костя
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин Федя
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Гранд - Сезон 1 Сезон 1
2018, 21 эпизод
 
Гранд - Сезон 2 Сезон 2
2019, 22 эпизода
 
Гранд - Сезон 3 Сезон 3
2020, 21 эпизод
 
Гранд - Сезон 4 Сезон 4
2020, 21 эпизод
 
Гранд - Сезон 5 Сезон 5
2021, 21 эпизод
 
Кадры из сериала
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