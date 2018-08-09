Старые герои в новом отеле. Продолжение истории о жизни сотрудников «Элеона» под руководством нового взбалмошного владельца Льва Глебовича. Со сменой руководства меняется и название гостиницы, теперь над входом красуется табличка «Гранд Леон». Больше комичных и непредсказуемых историй под большой крышей бутик-отеля! Повествование разворачивается вокруг молоденькой и очень амбициозной девушки из Барнаула, которая приехала в Москву в надежде начать все с чистого листа и обязательно добиться успеха.