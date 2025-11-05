Меню
Постер фильма Верь в Санта-Клауса 2
1 постер
Верь в Санта-Клауса 2

Uwierz w Mikołaja 2
О фильме

Незадолго до Рождества Аня и Роберт женятся и отправляются в короткое свадебное путешествие. Зося проводит выходные у бабушки Сабинки. Когда пожилая женщина внезапно попадает в больницу, Зося отправляется через всю Польшу на поиски настоящего Санта-Клауса, уверенная, что только он может спасти её бабушку. Тем временем её злая мачеха Альдона мечтает о карьере телезвезды и готова на всё ради достижения своей цели. В доме престарелых «Happy End» появляется новый жилец – таинственный Александр…

Страна Польша
Год выпуска 2025
Премьера в мире 5 ноября 2025
Дата выхода
5 ноября 2025 Польша
Режиссер
Anna Wieczur-Bluszcz
В ролях
Марта Липиньска
Дорота Колак
Агнешка Вендлоха
Матеуш Яницкий
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
