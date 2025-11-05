Незадолго до Рождества Аня и Роберт женятся и отправляются в короткое свадебное путешествие. Зося проводит выходные у бабушки Сабинки. Когда пожилая женщина внезапно попадает в больницу, Зося отправляется через всю Польшу на поиски настоящего Санта-Клауса, уверенная, что только он может спасти её бабушку. Тем временем её злая мачеха Альдона мечтает о карьере телезвезды и готова на всё ради достижения своей цели. В доме престарелых «Happy End» появляется новый жилец – таинственный Александр…
|5 ноября 2025
|Польша