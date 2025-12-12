В центре сюжета — двое соперников-журналистов, которые соревнуются за высокую должность в престижном издании. Их жизнь кардинально меняется, когда самолет с ними вынужден совершить аварийную посадку в заснеженной Аляске. В это время Меган, мать маленького сына, пытается выполнить его рождественский список желаний, в то время как Оливер, который старается справиться с семейными трудностями, решает помочь сестре с её отелем. Неожиданные обстоятельства заставляют их провести время вместе, и на фоне сказочной зимней природы между ними вспыхивает непредсказуемое романтическое чувство. Смогут ли они преодолеть свои амбиции и найти настоящую любовь во время праздников?