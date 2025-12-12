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Постер фильма Рождество на Аляске
5.6
Киноафиша Фильмы Рождество на Аляске
5.6

Рождество на Аляске

, 2024
Christmas in Alaska
Канада / комедия, драма, мелодрама / 18+
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Постер фильма Рождество на Аляске
5.6
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Не пойду 0

О фильме

В центре сюжета — двое соперников-журналистов, которые соревнуются за высокую должность в престижном издании. Их жизнь кардинально меняется, когда самолет с ними вынужден совершить аварийную посадку в заснеженной Аляске. В это время Меган, мать маленького сына, пытается выполнить его рождественский список желаний, в то время как Оливер, который старается справиться с семейными трудностями, решает помочь сестре с её отелем. Неожиданные обстоятельства заставляют их провести время вместе, и на фоне сказочной зимней природы между ними вспыхивает непредсказуемое романтическое чувство. Смогут ли они преодолеть свои амбиции и найти настоящую любовь во время праздников?

В ролях

Маркус Роснер
Oliver
Emma Johnson
Megan
Ashlee Pearce
Samantha
Ryan Northcott
Logan
Essek Moore
Daniel
Charlize Adelyn
Talia
Paul Ballin
Rob
Stephanie Wolfe
Kate
Режиссер Dylan Pearce
Сценарист Lorraine Brown
Композитор Alec Harrison
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 12 декабря 2025
Премьера в мире 12 декабря 2025
Производство Northern Gateway Films
Другие названия
Christmas in Alaska, Brīnumu laiks Aļaskā, Liebe im Schneesturm, Natale in Alaska, Navidad en Alaska, Noël sous les aurores boréales, Święta na Alasce, Різдво на Алясці

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 9 декабря 2025

Отзывы о фильме

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