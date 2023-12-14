В ролях
Маркус Роснер
Mark Johnson
Джои Коулмэн
Chad Reynolds
Селеста Дежардинс
Lori Mitchell
Acacia Hanvelt
Zoe Johnson
Stuart Fink
Tyler Douglas
Tonjha Richardson
Maxine Graham
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Shawna Steele
Сценарист
Andrew Daley
Композитор
Kristjan Bergey
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 24 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
14 декабря 2023
Премьера в мире
14 декабря 2023
Производство
Hallmark Channel, Muse Distribution International, Muse Entertainment Enterprises
Другие названия
An Ice Palace Romance, Jégpalota románc, Love on Ice - Weihnachtszauber im Eispalast, Un Natale sui pattini, Un Noël de feu et de glace, Роман в ледовом дворце