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Постер фильма Роман в ледовом дворце
6.4
Киноафиша Фильмы Роман в ледовом дворце
6.4

Роман в ледовом дворце

, 2023
An Ice Palace Romance
Канада / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Роман в ледовом дворце
6.4

В ролях

Джулия Дайан
Маркус Роснер
Mark Johnson
Джои Коулмэн
Chad Reynolds
Селеста Дежардинс
Lori Mitchell
Kiril Mitev
Ken
Shannon McDonough
Jen
Acacia Hanvelt
Zoe Johnson
Mary Long
Mayor June
Stuart Fink
Tyler Douglas
Тим Прогош
Ronald
Tonjha Richardson
Maxine Graham
Режиссер Shawna Steele
Сценарист Andrew Daley
Композитор Kristjan Bergey
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 14 декабря 2023
Премьера в мире 14 декабря 2023
Производство Hallmark Channel, Muse Distribution International, Muse Entertainment Enterprises
Другие названия
An Ice Palace Romance, Jégpalota románc, Love on Ice - Weihnachtszauber im Eispalast, Un Natale sui pattini, Un Noël de feu et de glace, Роман в ледовом дворце

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 7 декабря 2023

Отзывы о фильме

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