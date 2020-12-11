Жаркое Рождество, 2020

Мелкий мошенник Дэрил Данн бежит из тюрьмы, потому что знает, где зарыт большой куш. В фургоне полном игрушек и в костюме Санта-Клауса он попадает на ферму к семье, у которой и без него хватает забот. Из-за засухи вдова и её трое детей вот-вот начнут голодать или и вовсе останутся без крыши над головой. Так как мама давно впала в уныние и опустила руки, за главную в семье четырнадцатилетняя Хезер, а младшие Дейзи и Том частенько предоставлены сами себе. Дэрил понимает, что сумка с деньгами зарыта где-то на территории этой разоренной фермы. И когда Дейзи и Том всерьез принимают его за Санту, мошенник не спешит их разочаровывать в надежде, что малыши помогут ему отыскать клад.