Самое первое Рождество, 2019

Италия, наши дни. Жители страны готовятся к очередному сочельнику. Но события комедийного фильма развернутся задолго до того, как символами праздника стали эльфы, летающие сани и бородатый волшебник. Двух эксцентричных героев ждёт путешествие в нулевой год, незадолго до рождения Иисуса Христа.
Прыткий вор Сальво охотится за священными реликвиями. И это единственное, что привлекает его в церковной культуре. Он — убеждённый атеист, отрицающий существования Бога. Строки из Библии кажутся Сальво глупым вымыслом, а религиозные праздники — тратой времени. Отец Валентино — его полная противоположность: он служит священником в маленькой сицилийской деревне и никогда не подвергает сомнению избранный путь. Пастор живёт согласно заповедям, не совершая грехов и бескорыстно помогая окружающим.
Их пути неожиданно пересекаются в канун Рождества, когда Валентино пытается помешать Сальво стащить артефакт из своей церквушки. Между вором и священником происходит потасовка. Волшебным образом их отбрасывает на две с лишним тысячи лет назад в город Вифлеем, где вот-вот должен появиться на свет Иисус Христос.
Грешник и католик против их воли втянуты в библейский сюжет. Им предстоит спасти новорожденного сына Господа от вероломства царя. Парочка исследует мир нулевого года и находит в нём массу параллелей со временем, из которого прибыли герои. Также они пытаются обучить жителей Палестины примочкам из будущего.
Сумеют ли путешественники во времени защитить Иисуса, победить в схватке с тираном и найти путь домой?
— Создатели фильма Сальво Фикарра и Валентино Пиконе — широко известный в Италии комедийный дуэт. Они не только исполнили главные роли и срежиссировали постановку, но и собственноручно написали оригинальный сценарий.
— Режиссёры Фикарра и Пиконе не скрывают, что оставили в картине множество отсылок к проблеме иммиграционной политики в Европе.
— Постановщики утверждают, что для них это фильм о том, как человек возвращает себе возможность влиять на жизнь и историю, не делегируя её Богу.
— События нулевого года снимались в населенном пункте Уарзазат, известном как «марокканский Голливуд». Прежде здесь создавались общепризнанные хиты «Али-Баба и сорок разбойников» (1954), «Лоуренс Аравийский» (1962) и «Человек, который слишком много знал» (1956). Остальные эпизоды ставились в римских предместьях Арпино, Сора и Фрозиноне.
— Для комического дуэта Фикарра и Пиконе фильм «Самое первое Рождество» стал шестым по счёту заходом на территорию кинопроизводства.
— По словам авторов, они стремились снять рождественский фильм, рассчитанный на самую широкую аудиторию.
— Первый тизер-трейлер вышел 28 сентября 2019 года.
— Мировая премьера кинокартины состоялась 12 декабря 2019 года. Дистрибьютором выступила итальянская компания Medusa Film. За месяц проката лента собрала $15 300 000, из которых $3 142 556 – за первые четыре дня. Это делает фильм самым коммерчески успешным в карьере Фикарра и Пиконе.
— Национальный хит «Самое первое Рождество» получил пять номинаций ежегодной итальянской кинопремии «Серебряная лента».
Сальво — убежденный атеист: еще бы, он промышляет кражей предметов духовного искусства. Отец Валентино — благочестивый священник. Два далеких друг от друга мира сталкиваются накануне Рождества: причудливой волей судьбы, Сальво и Валентино переносятся во времена библейских событий. Они оказываются в Палестине за несколько дней до Рождества. Им предстоит узнать о себе много нового, проявить мужество перед опасностью в лице царя Ирода — и, рискуя собственной жизнью, спасти маленького Иисуса.