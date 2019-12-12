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Il primo Natale

Самое первое Рождество, 2019

2019 / Италия
4.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Итальянская комедия о нескольких днях до рождения Иисуса
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Причины посмотреть Факты О фильме

Италия, наши дни. Жители страны готовятся к очередному сочельнику. Но события комедийного фильма развернутся задолго до того, как символами праздника стали эльфы, летающие сани и бородатый волшебник. Двух эксцентричных героев ждёт путешествие в нулевой год, незадолго до рождения Иисуса Христа. 

Прыткий вор Сальво охотится за священными реликвиями. И это единственное, что привлекает его в церковной культуре. Он — убеждённый атеист, отрицающий существования Бога. Строки из Библии кажутся Сальво глупым вымыслом, а религиозные праздники — тратой времени. Отец Валентино — его полная противоположность: он служит священником в маленькой сицилийской деревне и никогда не подвергает сомнению избранный путь. Пастор живёт согласно заповедям, не совершая грехов и бескорыстно помогая окружающим.

Их пути неожиданно пересекаются в канун Рождества, когда Валентино пытается помешать Сальво стащить артефакт из своей церквушки. Между вором и священником происходит потасовка. Волшебным образом их отбрасывает на две с лишним тысячи лет назад в город Вифлеем, где вот-вот должен появиться на свет Иисус Христос.  

Грешник и католик против их воли втянуты в библейский сюжет. Им предстоит спасти новорожденного сына Господа от вероломства царя. Парочка исследует мир нулевого года и находит в нём массу параллелей со временем, из которого прибыли герои. Также они пытаются обучить жителей Палестины примочкам из будущего. 

Сумеют ли путешественники во времени защитить Иисуса, победить в схватке с тираном и найти путь домой?

— Создатели фильма Сальво Фикарра и Валентино Пиконе — широко известный в Италии комедийный дуэт. Они не только исполнили главные роли и срежиссировали постановку, но и собственноручно написали оригинальный сценарий. 

— Режиссёры Фикарра и Пиконе не скрывают, что оставили в картине множество отсылок к проблеме иммиграционной политики в Европе. 

— Постановщики утверждают, что для них это фильм о том, как человек возвращает себе возможность влиять на жизнь и историю, не делегируя её Богу. 

— События нулевого года снимались в населенном пункте Уарзазат, известном как «марокканский Голливуд». Прежде здесь создавались общепризнанные хиты «Али-Баба и сорок разбойников» (1954), «Лоуренс Аравийский» (1962) и «Человек, который слишком много знал» (1956). Остальные эпизоды ставились в римских предместьях Арпино, Сора и Фрозиноне.

— Для комического дуэта Фикарра и Пиконе фильм «Самое первое Рождество» стал шестым по счёту заходом на территорию кинопроизводства.

— По словам авторов, они стремились снять рождественский фильм, рассчитанный на самую широкую аудиторию.

— Первый тизер-трейлер вышел 28 сентября 2019 года.

— Мировая премьера кинокартины состоялась 12 декабря 2019 года. Дистрибьютором выступила итальянская компания Medusa Film. За месяц проката лента собрала $15 300 000, из которых $3 142 556 – за первые четыре дня. Это делает фильм самым коммерчески успешным в карьере Фикарра и Пиконе.

— Национальный хит «Самое первое Рождество» получил пять номинаций ежегодной итальянской кинопремии «Серебряная лента».

Сальво — убежденный атеист: еще бы, он промышляет кражей предметов духовного искусства. Отец Валентино — благочестивый священник. Два далеких друг от друга мира сталкиваются накануне Рождества: причудливой волей судьбы, Сальво и Валентино переносятся во времена библейских событий. Они оказываются в Палестине за несколько дней до Рождества. Им предстоит узнать о себе много нового, проявить мужество перед опасностью в лице царя Ирода — и, рискуя собственной жизнью, спасти маленького Иисуса.

4.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 января 2021
Премьера онлайн 12 декабря 2019
Премьера в мире 12 декабря 2019
Возраст 12+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Сальво Фикарра
Сальво Фикарра
В ролях
Сальво Фикарра
Сальво Фикарра
Валентино Пиконе
Валентино Пиконе
Массимо Пополицио
Массимо Пополицио
Роберта Маттеи
Роберта Маттеи
Джованни Калканьо
Джованни Калканьо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Самое первое Рождество 2 постера
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Самое первое Рождество
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Сальво (Сальво Фикарра) выбирает дорогой телевизор в магазине бытовой техники. «Сегодня вечером я заключу крупную сделку, вернусь и куплю его — как раз появятся деньги», — самодовольно заявляет мужчина продавцу-консультанту. Дельце, которое собирается провернуть Сальво, — это очередная кража предметов искусства, на этот раз дароносицы. На этом вор останавливаться не собирается и, пересчитывая выручку, мечтательно раздумывает о новой жертве. В местном соборе готовят…
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