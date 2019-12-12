Самое первое Рождество, 2019

Италия, наши дни. Жители страны готовятся к очередному сочельнику. Но события комедийного фильма развернутся задолго до того, как символами праздника стали эльфы, летающие сани и бородатый волшебник. Двух эксцентричных героев ждёт путешествие в нулевой год, незадолго до рождения Иисуса Христа.

Прыткий вор Сальво охотится за священными реликвиями. И это единственное, что привлекает его в церковной культуре. Он — убеждённый атеист, отрицающий существования Бога. Строки из Библии кажутся Сальво глупым вымыслом, а религиозные праздники — тратой времени. Отец Валентино — его полная противоположность: он служит священником в маленькой сицилийской деревне и никогда не подвергает сомнению избранный путь. Пастор живёт согласно заповедям, не совершая грехов и бескорыстно помогая окружающим.

Их пути неожиданно пересекаются в канун Рождества, когда Валентино пытается помешать Сальво стащить артефакт из своей церквушки. Между вором и священником происходит потасовка. Волшебным образом их отбрасывает на две с лишним тысячи лет назад в город Вифлеем, где вот-вот должен появиться на свет Иисус Христос.

Грешник и католик против их воли втянуты в библейский сюжет. Им предстоит спасти новорожденного сына Господа от вероломства царя. Парочка исследует мир нулевого года и находит в нём массу параллелей со временем, из которого прибыли герои. Также они пытаются обучить жителей Палестины примочкам из будущего.

Сумеют ли путешественники во времени защитить Иисуса, победить в схватке с тираном и найти путь домой?