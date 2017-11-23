Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Частное пионерское 3 Частное пионерское 3
Киноафиша Фильмы Частное пионерское 3

Частное пионерское 3, 2017

2017 / Россия
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Дима и Миша, главные герои, отправляются в российскую столицу после окончания школы. Для Миши первоочередная задача – вовсе не поступление в университет, а поиски давней подруги, Лены Карасевой. В попытках найти девушку ребята попадают в круговорот новых приключений, где они столкнутся и с контрабандными товарами, и с запрещенной валютой, и даже с живым Виктором Цоем. В ходе увлекательных событий их дружба опять подвергнется сложному испытанию на прочность.

  • Фильм завершает трилогию, посвященную советским детям и их взрослению.
  • Основной актерский состав киноленты остался неизменным, но за время промежутков между съемками молодые таланты успели набраться опыта.
  • В роли сотрудника КГБ в фильме появляется Андрей Мерзликин, знакомый зрителю по роли Димона в культовом криминальном фильме «Бумер».
  • Режиссер фильма, Александр Карпиловский, ставил перед собой цель как можно правдоподобнее передать московскую атмосферу 80-х.
  • Трилогия создана на основе собрания рассказов Михаиле Сеславинского. Фильмы выполнены в стилистике классического советского кинематографа 1970-1985 гг. для детей.

Завершающая часть трилогии о советском пионерском детстве, в которой наши герои оканчивают школу и попадают в череду приключений, прощаются с детством и начинают взрослеть.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 ноября 2017
Премьера в мире 23 ноября 2017
Возраст 6+
Режиссер
Александр Карпиловский
Александр Карпиловский
В ролях
Семен Трескунов
Семен Трескунов
Егор Клинаев
Егор Клинаев
Анфиса Вистингаузен
Анфиса Вистингаузен
Анастасия Добрынина
Анастасия Добрынина
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Частное пионерское. Ура каникулы!
Частное пионерское. Ура каникулы! (2015)
7
Частное пионерское
Частное пионерское (2013)
6.8
Фильм находится в подборках
Лучшие российские фильмы для детей Лучшие российские фильмы для детей
Постер фильма Частное пионерское 3 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Частное пионерское 3 смотреть онлайн

Частное пионерское 3
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Стал известен победитель кинофестиваля «Владимирская Вишня» 14 октября во Владимирской области завершился Юбилейный 5-ый Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «Владимирская вишня». Гран-при фестиваля получила картина
Написать
17 октября 2017 14:27
Завершился фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс» 7 октября в Тюменской области завершился 4-ый Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс», который стартовал 30 сентября. Зрители увидели 63 конкурсных и 70
Написать
10 октября 2017 17:15
Стартует Фестиваль семейных и детских фильмов «Владимирская вишня» 12 октября во Владимирской области начинаются показы Юбилейного 5-го Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «Владимирская вишня». Мероприятия пройдут в 8 городах и
Написать
9 октября 2017 15:47
Все новости фильма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Приложение киноафиши