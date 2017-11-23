Частное пионерское 3, 2017

Дима и Миша, главные герои, отправляются в российскую столицу после окончания школы. Для Миши первоочередная задача – вовсе не поступление в университет, а поиски давней подруги, Лены Карасевой. В попытках найти девушку ребята попадают в круговорот новых приключений, где они столкнутся и с контрабандными товарами, и с запрещенной валютой, и даже с живым Виктором Цоем. В ходе увлекательных событий их дружба опять подвергнется сложному испытанию на прочность.