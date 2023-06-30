Что смотреть на выходных: «Ведьмак», триллер с Идрисом Эльбой и альтернатива «Черному зеркалу»

Ведьмак (первая половина 3-го сезона)

29 июня, Netflix

Кому смотреть: фанатам сериала и тем, кто хотел бы проводить Генри Кавилла в роли Ведьмака.

Новая глава приключений Геральда из Ривии обещает быть захватывающей. Создатели и поклонники сериала прощаются с исполнителем главной роли Генри Кавиллом, который покинул проект из-за напряженного графика съемок. На его место в четвертом сезоне придет Лиам Хемсворт, звезда «Голодных игр». Пока же в новых эпизодах, основанных на книге «Час презрения» из знаменитой серии произведений Анджея Сапковского, Ведьмак и Йеннифэр (Аня Чалотра) объединяются, чтобы защитить Цири (Фрейя Аллан). Пока она учится использовать свою силу, за ней начинают охотится все маги, властители и монтры Континента. Кроме того, ей продолжают преследовать всадники Призрачного Гона. Первые пять серий выйдут на стриминге 29 июня, а еще три только через месяц 27 июля.

Ведьмак (3-й сезон)

30 июня, Prime Video

Кому смотреть: фанатам экшен-шоу и книг Тома Клэнси.

Еще один актер на этой неделе прощается со своим героем, на этот раз просто из-за окончания сериала. В финальных сериях Джек Райан в исполнении Джона Красински получает повышение и берется за новое задание: разобраться с коррупцией внутри организации. Параллельно ему становится известно о сговоре наркокартеля с террористами и их связи с ЦРУ, что заставляет его подвергнуть сомнению убеждения, которые он всегда защищал. Создателями сериала по-прежнему выступают Карлтон Кьюз и Грэхем Роланд, вместе работавшие над хитом нулевых «Остаться в живых». Всего в последнем сезоне шесть эпизодов.

Джей Райан (4-й сезон)

28 июня, Apple TV+

Кому смотреть: поклонникам Идриса Эльбы и его трезвомыслящих героев.

Самолет, направляющийся в Лондон, оказывается захвачен злоумышленниками. В течение семи часов, пока полиция и спецслужбы вычисляют преступников, один из пассажиров пытается спасти положение, обезопасить жизни других и найти способ разобраться с захватчиками. Главную роль в триллере играет Идрис Эльба. Звезде сериала «Лютер» пророчили роль Джеймса Бонда, но пока официального предложения не поступало, он показывает себя в проекте Apple. Создателями шоу выступили Джордж Кей, известный по авантюрному сериалу «Люпен», и Джим Филд Смит («Литвиненко»). Сам Идрис Эльба также выступил исполнительным продюсером проекта.

Захваченный рейс

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28 июня, Netflix

Кому смотреть: тем, кому нравится «Черное зеркало».

На позапрошлой неделе вышел шестой сезон «Черного зеркала», как всегда на разные лады рассказывающий про влияние новых технологий на жизнь людей. Для тех, кто уже успел его досмотреть, есть неочевидная новинка очень в духе этого популярного британского шоу. Тайский мини-сериал «Delete» напоминает о последней серии первого сезона «Черного зеркала» под названием «История всей твоей жизни» и основывает сюжет на фантастическом допущении: что если вы сможете удалить человека из своей жизни, не только стерев фотографии с ним, а буквально убрать его физически с помощью девайса? Тайцы разворачивают из этой точки историю про измены, секреты и запутанные любовные отношения. Мини-сериал поставил тайский режиссер Парпкум Вонгпум, ранее снимавший хорроры.

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29 июня, ivi, Okko, Wink

Кому смотреть: тем, кто любит криминальные сюжеты в декорациях прошлых эпох.

Неплохо показавший себя в российском прокате французский фильм стал доступен на стримингах. Действие происходит в Париже начала 20 века. В центре сюжета девушка Билли, которая желает свести счеты с бандой «Апаши», контролирующей столицу Франции, и ради этого становится одной из них. Когда-то давно из-за этих преступников погиб ее брат. Однако неожиданно для себя она влюбляется в главаря банды и встает перед трудным выбором. Лидера головорезов играет Нильс Шнайдер («Сюзанна Андлер», «Куриоса»). Режиссером картины выступил Ромен Киро, известный на родине как постановщик зрелищного фантастического фильма «Последний день Земли».

Банды Парижа

29 июня, more.tv, Wink, Кинопоиск

Кому смотреть: тем, кто любит Никиту Ефремова и истории с фантастическими элементами.

Сериал, снятый по мотивам популярного романа Михаила Елизарова, рассказывает о нереализованном актере Алексее, который получает известие о смерти отца и отправляется на малую родину. Там он узнает, что покойный оставил семью из-за страстного увлечения: он охотился за необычными книгами советского писателя Громова, якобы дающими магическую силу своему читателю, и входил в тайную организацию. Пытаясь разобраться в прошлом отца, Алексей открывает для себя мир Библиотек, жестоко соперничающих друг с другом в попытках завладеть волшебными книгами. В сериале снялись Никита Ефремов, Андрей Мерзликин, Евгения Дмитриева и другие. Режиссурой занимался Игорь Твердохлебов, ставивший второй сезон «Триггера» и третий сезон «Мажора». Премьера «Библиотекаря» состоялась на кинофестивале «Пилот».

Библиотекарь

1 июля, KION

Кому смотреть: тем, кто любит мистику и истории взросления.

Еще один проект этой недели с литературным источником в основе — сериал по одноименному роману Ольги Птицевой. Шоу рассказывает о десятикласснице Ульяне, которая открывает в себе мистическую способность прорицательницы: она способна погружаться в видения, описывающие будущую гибель людей. Из-за несчастного случая она остается без семьи и связывается с загадочной женщиной Рутой, намеренной использовать ее дар. Главную роль в сериале сыграла Виктория Агалакова, знакомая широкому зрителю по роли Полины в сериале «Эпидемия». Вместе с ней в шоу снялись Сабина Ахмедова («Содержанки»), Риналь Мухаметов («Притяжение»), Артем Ткаченко («Вампиры средней полосы») и другие. Режиссером стал Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»).