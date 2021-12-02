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Нормальный только я Нормальный только я
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Нормальный только я, 2021

2021 / Россия
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Трагикомедия с Константином Хабенским о противостоянии детей-инвалидов и беспризорников
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Нормальный только я»

Комедия «Нормальный только я» — один из главных кинотеатральных релизов зимы 2021 года, который ни в коем случае нельзя пропускать.

Несмотря на то, что в кинокартине Антона Богданова затрагиваются остросоциальные проблемы, история подается легко и с иронией. Используя богатый комедийный опыт, актер без труда справился с новыми для себя сферами сценарного мастерства и режиссуры. И нет никаких сомнений в том, что Богданов еще неоднократно займет место постановщика в других проектах.

Лента «Нормальный только я» придется по душе публике всех возрастов. Помимо подростков, от лица которых ведется повествование, в фильме снялись опытные звезды в лице Константина Хабенского («Ночной дозор», «Убойная сила») и Максима Виторгана («День радио», «В Бореньке чего-то нет»), актерские работы которых порадуют старшее поколение. 

«Нормальный только я» — редкая для российского кино картина на тему инклюзии, посвященная принятию людьми друг друга и самих себя. Так что просмотр станет для зрителей не только веселым времяпрепровождением, но и шансом погрузиться в быт детей с ограниченными возможностями.

Правдивая игра в исполнении целой группы дебютантов, прежде никогда не участвовавших в съемках.

«Нормальный только я» — режиссерский дебют Антона Богданова, получившего известность благодаря сериалу «Реальные пацаны». Актер также исполнил главную роль, написал оригинальный сценарий и выступил продюсером.

Съемки проходили в Москве, Подмосковье, Судаке и Ростове-на-дону. Производство началось летом 2020 года, но из-за пандемии премьера неоднократно переносилась.

Впервые кинокартина была показана 19 ноября 2021 года на фестивале благотворительности и кино «Лампа».

Практически все дети с особенностями, задействованные в фильме, являются непрофессионалами, с которыми Антон Богданов познакомился в пермском лагере для детей «Новый город «Дружный». В течение многих лет кинематографист курировал учреждение и на практике знает методы работы с особенными детьми.

По словам авторов, цель проекта — не давить на жалость, а искренне демонстрировать реальность, что позволит публике задуматься над значением слова «нормальный».   

Игорь Гаспарян, сыгравший Юсуфа, прежде снимался с Хабенским в «Небесном суде» и «Ночном дозоре».

Место за камерой занял оператор Олег Лукичёв, работавший с Ренатой Литвиновой, Кириллом Серебренниковым и Валерией Гай Германикой.

Действие разворачивается в детском лагере «Красный сокол», который по корыстной договорённости директора Игоря Новожилова и местного мэра Виктора Рюриковича признают аварийным. Но их амбициозным планам не суждено сбыться, в лагерь, неожиданно, приезжает отряд детей с особенностями здоровья. Угрозы, подкуп, поджог — Игорь идёт на всё, чтобы выставить детей из лагеря. Но те готовы отстаивать своё право на долгожданный отдых. И тогда директор привозит в лагерь подростков из неблагополучных семей с целью выжить «нежеланных гостей». Так сталкиваются два детских мира: здоровых, но никому не нужных, и любимых дома, но с инвалидностью…

мало голосов Оцените
6 голосов
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 2 декабря 2021
Премьера в мире 2 декабря 2021
Возраст 12+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Антон Богданов
Антон Богданов
В ролях
Антон Богданов
Антон Богданов
Ольга Лерман
Ольга Лерман
Максим Виторган
Максим Виторган
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Игорь Гаспарян
Игорь Гаспарян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нормальный только я 1 постер
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Наша рецензия
Директор детского лагеря Игорь заключает с мэром сделку, согласно которой они признают место отдыха аварийным и немедленно его сносят. Однако именно в это время в лагерь приезжает группа детей с ограниченными возможностями здоровья, что всерьез мешает корыстным планам героев. Игорь готов пойти на все, чтобы дети уехали домой, но те не намерены отказываться от своего права на отдых. Тогда директор принимает решение пригласить в лагерь подростков из неблагополучных семей, надеясь, что столь…
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Елена Сычева 9 декабря 2021, 12:35
Фильм понравился. Можно поздравить Антона Богданова с дебютом. Не будем сравнивать с большим кино, есть конечно над чем работать... Но мне, как… Читать дальше…
Helixufa Helix 7 декабря 2021, 22:47
Фильм «Нормальный только я» взбудоражил меня сегодня.
Этот фильм для семейного просмотра. Легкая, смешная, с черным юмором, ироничная, местами… Читать дальше…
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6 голосов
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