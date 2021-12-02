Нормальный только я, 2021

5 причин посмотреть фильм «Нормальный только я»
Комедия «Нормальный только я» — один из главных кинотеатральных релизов зимы 2021 года, который ни в коем случае нельзя пропускать.
Несмотря на то, что в кинокартине Антона Богданова затрагиваются остросоциальные проблемы, история подается легко и с иронией. Используя богатый комедийный опыт, актер без труда справился с новыми для себя сферами сценарного мастерства и режиссуры. И нет никаких сомнений в том, что Богданов еще неоднократно займет место постановщика в других проектах.
Лента «Нормальный только я» придется по душе публике всех возрастов. Помимо подростков, от лица которых ведется повествование, в фильме снялись опытные звезды в лице Константина Хабенского («Ночной дозор», «Убойная сила») и Максима Виторгана («День радио», «В Бореньке чего-то нет»), актерские работы которых порадуют старшее поколение.
«Нормальный только я» — редкая для российского кино картина на тему инклюзии, посвященная принятию людьми друг друга и самих себя. Так что просмотр станет для зрителей не только веселым времяпрепровождением, но и шансом погрузиться в быт детей с ограниченными возможностями.
Правдивая игра в исполнении целой группы дебютантов, прежде никогда не участвовавших в съемках.
«Нормальный только я» — режиссерский дебют Антона Богданова, получившего известность благодаря сериалу «Реальные пацаны». Актер также исполнил главную роль, написал оригинальный сценарий и выступил продюсером.
Съемки проходили в Москве, Подмосковье, Судаке и Ростове-на-дону. Производство началось летом 2020 года, но из-за пандемии премьера неоднократно переносилась.
Впервые кинокартина была показана 19 ноября 2021 года на фестивале благотворительности и кино «Лампа».
Практически все дети с особенностями, задействованные в фильме, являются непрофессионалами, с которыми Антон Богданов познакомился в пермском лагере для детей «Новый город «Дружный». В течение многих лет кинематографист курировал учреждение и на практике знает методы работы с особенными детьми.
По словам авторов, цель проекта — не давить на жалость, а искренне демонстрировать реальность, что позволит публике задуматься над значением слова «нормальный».
Игорь Гаспарян, сыгравший Юсуфа, прежде снимался с Хабенским в «Небесном суде» и «Ночном дозоре».
Место за камерой занял оператор Олег Лукичёв, работавший с Ренатой Литвиновой, Кириллом Серебренниковым и Валерией Гай Германикой.
Действие разворачивается в детском лагере «Красный сокол», который по корыстной договорённости директора Игоря Новожилова и местного мэра Виктора Рюриковича признают аварийным. Но их амбициозным планам не суждено сбыться, в лагерь, неожиданно, приезжает отряд детей с особенностями здоровья. Угрозы, подкуп, поджог — Игорь идёт на всё, чтобы выставить детей из лагеря. Но те готовы отстаивать своё право на долгожданный отдых. И тогда директор привозит в лагерь подростков из неблагополучных семей с целью выжить «нежеланных гостей». Так сталкиваются два детских мира: здоровых, но никому не нужных, и любимых дома, но с инвалидностью…
Этот фильм для семейного просмотра. Легкая, смешная, с черным юмором, ироничная, местами… Читать дальше…