Нормальный только я, 2021

5 причин посмотреть фильм «Нормальный только я»

Комедия «Нормальный только я» — один из главных кинотеатральных релизов зимы 2021 года, который ни в коем случае нельзя пропускать.

Несмотря на то, что в кинокартине Антона Богданова затрагиваются остросоциальные проблемы, история подается легко и с иронией. Используя богатый комедийный опыт, актер без труда справился с новыми для себя сферами сценарного мастерства и режиссуры. И нет никаких сомнений в том, что Богданов еще неоднократно займет место постановщика в других проектах.

Лента «Нормальный только я» придется по душе публике всех возрастов. Помимо подростков, от лица которых ведется повествование, в фильме снялись опытные звезды в лице Константина Хабенского («Ночной дозор», «Убойная сила») и Максима Виторгана («День радио», «В Бореньке чего-то нет»), актерские работы которых порадуют старшее поколение.

«Нормальный только я» — редкая для российского кино картина на тему инклюзии, посвященная принятию людьми друг друга и самих себя. Так что просмотр станет для зрителей не только веселым времяпрепровождением, но и шансом погрузиться в быт детей с ограниченными возможностями.

Правдивая игра в исполнении целой группы дебютантов, прежде никогда не участвовавших в съемках.