Фильмы об американской школе – веселое и увлекательное ответвление жанра комедии. В них царит совершенно непривычная зрителям из других стран обстановка.

Пять лучших комедий про американскую школу

Мир американской подростковой жизни рассказывает зрителю не только о школьных правилах, обклеенных плакатами шкафчиках, соревнованиях по регби и чирлидершах с помпонами. Фильмы о школьниках США показывают искренние переживания юных героев, их яркие и немного наивные мечты. Сюжеты демонстрируют, как молодежь учится на своих ошибках и упорно идет к цели, набивая шишки по пути и узнавая, что такое настоящая дружба и первая любовь.

«Она – мужчина», 2008

Семнадцатилетняя Виола, смелая и упорная девушка, не мыслит жизни без своего увлечения – игры в футбол. К несчастью, среди сверстниц очень мало единомышленниц, а мужчины вокруг мыслят стереотипами и не считают женскую игру спортом. Команду главной героини не допускают к участию в чемпионате, но упрямую Виолу это не останавливает. Она отправляется в школу, с командой которой должна была сражаться на поле, с документами своего брата Себастьяна. Она успешно вливается в мальчишеский коллектив, попадает в секцию и неожиданно влюбляется в своего нового соседа по комнате.

Тот влюблен в другую девушку, Оливию, а ей, в свою очередь, нравится «Себастьян».

«Дрянные девчонки», 2004

Главная героиня, Кэйди Хирон, больше десяти лет жила в Африке и училась в домашних условиях. Когда ее семья переезжает в Америку, девочке приходится пройти сложный путь социальной адаптации в обычной школе, и правила здесь оказываются куда более суровыми, чем в привычных джунглях. Новенькая начинает дружить с несколькими изгоями и общаться с группой самых популярных девчонок, но вскоре выясняется, что нужно принять одну из этих сторон.

Кэйди оказывается в центре противостояния двух противоположных слоев школьного общества и не представляет, как выйти из ситуации…

«Очень плохая училка», 2011

Элизабет Холси, обычная преподавательница в школе, собирается стать женой богатого мужчины. Она кое-как завершает рабочий год, высокомерно прощается с коллегами-неудачниками и несется навстречу прекрасному будущему. Но все ее надежды рушатся, когда жених внезапно меняет решение. Женщине приходится вернуться на ненавистное рабочее место. Теперь ее идея фикс – накопить денег на пластику груди, чтобы снова поохотиться на мужчину мечты. Осуществить план она собирается, став лучшим учителем и получив за это приз.

Ее цель на учебный год – заставить учеников получить как можно больше баллов на итоговом тесте.

«Толстяк на ринге», 2012

Скотт Восс – преподаватель биологии, неудачливый и незаметный мужчина. Его основное времяпрепровождение – споры с директором и безуспешные ухаживания за медсестрой. Однажды начальство говорит о необходимости сократить бюджет и закрывает несколько детских факультативов. Под сокращение попадает добряк Марти, руководитель музыкального кружка. Скотт, обычно безынициативный и вялый, на этот раз не хочет мириться с несправедливостью и собирается помочь коллеге сохранить кружок.

Для этого нужно заработать 10 тысяч, и учитель записывается на соревнование по смешанному бою…

«Оторва», 2008

Поппи Мур, шестнадцатилетнюю проблемную девочку из богатой семьи, избалованную и неуправляемую, переводят в закрытую школу, подальше от легкомысленных друзей и кредитной карточки отца. Для героини это личная трагедия, и первым делом она всеми силами пытается сбежать из места со строгими правилами. Но со временем она лучше узнает своих новых соседок, знакомится с сыном директрисы и увлекается новым делом.