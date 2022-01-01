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Комедии про американскую школу
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Комедии про американскую школу

Все 41 Онлайн
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Зомби 2
Зомби 2
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5.0
комедия, мюзикл, мелодрама
2020, США
С любовью, Саймон
С любовью, Саймон
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7.0
драма
2018, США
Особо опасна
Особо опасна
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5.0
триллер, комедия
2014, США
Мачо и ботан 2
Мачо и ботан 2
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6.0
комедия, боевик
2014, США
Кутис
Кутис
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5.0
ужасы, комедия
2014, США
Мачо и ботан
Мачо и ботан
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7.0
комедия, боевик
2012, США
Толстяк на ринге
Толстяк на ринге
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7.0
боевик, комедия
2012, США
Заклятые друзья
Заклятые друзья
5.0
комедия, драма, семейный
2012, США
Очень плохая училка
Очень плохая училка
7.0
комедия
2011, США
Выпускной
Выпускной
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5.0
комедия
2011, США
Дневник слабака 2: Правила Родрика
Дневник слабака 2: Правила Родрика
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7.0
семейный, комедия
2011, США
Отличница легкого поведения
Отличница легкого поведения
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7.0
комедия, мелодрама
2010, США
Элвин и бурундуки 2
Элвин и бурундуки 2
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7.0
фантастика, комедия, семейный, мюзикл
2009, США
Программа защиты принцесс
Программа защиты принцесс
5.0
комедия, драма, семейный
2009, США
Оторва
Оторва
7.0
мелодрама, комедия
2008, США
Школа выживания
Школа выживания
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6.0
комедия
2008, США
Она - мужчина
Она - мужчина
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6.0
комедия, мелодрама
2006, США
Классный мюзикл
Классный мюзикл
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7.0
мелодрама, комедия, семейный, мюзикл
2006, США
Высший пилотаж
Высший пилотаж
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6.0
семейный, приключения, боевик, комедия
2005, США
Дрянные девчонки
Дрянные девчонки
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7.0
комедия
2004, США
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Фильмы об американской школе – веселое и увлекательное ответвление жанра комедии. В них царит совершенно непривычная зрителям из других стран обстановка.

Пять лучших комедий про американскую школу

Мир американской подростковой жизни рассказывает зрителю не только о школьных правилах, обклеенных плакатами шкафчиках, соревнованиях по регби и чирлидершах с помпонами. Фильмы о школьниках США показывают искренние переживания юных героев, их яркие и немного наивные мечты. Сюжеты демонстрируют, как молодежь учится на своих ошибках и упорно идет к цели, набивая шишки по пути и узнавая, что такое настоящая дружба и первая любовь.

«Она – мужчина», 2008

Семнадцатилетняя Виола, смелая и упорная девушка, не мыслит жизни без своего увлечения – игры в футбол. К несчастью, среди сверстниц очень мало единомышленниц, а мужчины вокруг мыслят стереотипами и не считают женскую игру спортом. Команду главной героини не допускают к участию в чемпионате, но упрямую Виолу это не останавливает. Она отправляется в школу, с командой которой должна была сражаться на поле, с документами своего брата Себастьяна. Она успешно вливается в мальчишеский коллектив, попадает в секцию и неожиданно влюбляется в своего нового соседа по комнате.

Тот влюблен в другую девушку, Оливию, а ей, в свою очередь, нравится «Себастьян».

«Дрянные девчонки», 2004

Главная героиня, Кэйди Хирон, больше десяти лет жила в Африке и училась в домашних условиях. Когда ее семья переезжает в Америку, девочке приходится пройти сложный путь социальной адаптации в обычной школе, и правила здесь оказываются куда более суровыми, чем в привычных джунглях. Новенькая начинает дружить с несколькими изгоями и общаться с группой самых популярных девчонок, но вскоре выясняется, что нужно принять одну из этих сторон.

Кэйди оказывается в центре противостояния двух противоположных слоев школьного общества и не представляет, как выйти из ситуации…

«Очень плохая училка», 2011

Элизабет Холси, обычная преподавательница в школе, собирается стать женой богатого мужчины. Она кое-как завершает рабочий год, высокомерно прощается с коллегами-неудачниками и несется навстречу прекрасному будущему. Но все ее надежды рушатся, когда жених внезапно меняет решение. Женщине приходится вернуться на ненавистное рабочее место. Теперь ее идея фикс – накопить денег на пластику груди, чтобы снова поохотиться на мужчину мечты. Осуществить план она собирается, став лучшим учителем и получив за это приз.

Ее цель на учебный год – заставить учеников получить как можно больше баллов на итоговом тесте.

«Толстяк на ринге», 2012

Скотт Восс – преподаватель биологии, неудачливый и незаметный мужчина. Его основное времяпрепровождение – споры с директором и безуспешные ухаживания за медсестрой. Однажды начальство говорит о необходимости сократить бюджет и закрывает несколько детских факультативов. Под сокращение попадает добряк Марти, руководитель музыкального кружка. Скотт, обычно безынициативный и вялый, на этот раз не хочет мириться с несправедливостью и собирается помочь коллеге сохранить кружок.

Для этого нужно заработать 10 тысяч, и учитель записывается на соревнование по смешанному бою…

«Оторва», 2008

Поппи Мур, шестнадцатилетнюю проблемную девочку из богатой семьи, избалованную и неуправляемую, переводят в закрытую школу, подальше от легкомысленных друзей и кредитной карточки отца. Для героини это личная трагедия, и первым делом она всеми силами пытается сбежать из места со строгими правилами. Но со временем она лучше узнает своих новых соседок, знакомится с сыном директрисы и увлекается новым делом.

Жизнь Поппи меняется до неузнаваемости…

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