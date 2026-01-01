Оповещения от Киноафиши
5.2 Рейтинг IMDb: 5.3
Парный удар

Парный удар

Sidekicks 18+
О фильме

Бэрри не пользовался авторитетом у одноклассников. Во-первых, он не был физически сильным из-за астмы, мучавшей его страшными приступами. Во-вторых, духом тоже был слабоват, не всегда решаясь ответить обидчику.

А в-третьих, он был мечтателем, становясь в своих мечтах первым помощником Чака Норриса, борца за справедливость.

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в мире 17 декабря 1992
Дата выхода
31 марта 1994 Австралия
17 декабря 1992 Германия
17 декабря 1992 США
28 июля 1993 Франция
8 апреля 1993 Чехия
MPAA PG
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $17 180 393
Производство Gallery Films, Vision PDG
Другие названия
Sidekicks, A bajnok és a kölyök, Dobri drugari, Golpe Duplo, În umbra unui vis, Juntos para vencer, Kamraadid, Kick and Kick Back, Kumple, Mistr kickboxu, Pugno d'acciaio, Sidekicks - Yhdessä voittamattomat, Unidos para Vencer, Vilties riteris, Yan Vuruş, Парний удар, Парный удар, Партньори, サイドキックス
Режиссер
Аарон Норрис
В ролях
Ричард Молл
Чак Норрис
Чак Норрис
Бо Бриджес
Бо Бриджес
Геррит Грэм
Джулия Никсон-Соул
Джулия Никсон-Соул
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.2
11 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

