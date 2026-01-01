Отзывы о фильме
Бэрри не пользовался авторитетом у одноклассников. Во-первых, он не был физически сильным из-за астмы, мучавшей его страшными приступами. Во-вторых, духом тоже был слабоват, не всегда решаясь ответить обидчику.
А в-третьих, он был мечтателем, становясь в своих мечтах первым помощником Чака Норриса, борца за справедливость.
|31 марта 1994
|Австралия
|17 декабря 1992
|Германия
|17 декабря 1992
|США
|28 июля 1993
|Франция
|8 апреля 1993
|Чехия