Заклятые друзья, 2012

Семейная мелодрама, снятая режиссером-американкой Дэйзи Майер, поделена на три отдельные истории, объединенные главной темой – особенности и сложности переходного периода из подростковости к постепенному взрослению. В основу сюжета положен роман Алексы Янг с аналогичным названием. Премьерный показ кинокартины состоялся в Соединенных Штатах в пятницу 13 января 2012 года на телевизионном канале «Disney Channel».
От любви до ненависти один шаг. В этой непреложной истине убеждаются главные герои — подростки, чья дружба проходит проверку на прочность. Амбициозные и застенчивые, разговорчивые и молчаливые, легкомысленные и серьёзные, — все они с честью преодолевают это непростое испытание.