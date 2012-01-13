Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Джиперс Криперс: Возрожденный" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Заклятые друзья Заклятые друзья
Киноафиша Фильмы Заклятые друзья
Frenemies

Заклятые друзья, 2012

2012 / США
5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Семейная мелодрама, снятая режиссером-американкой Дэйзи Майер, поделена на три отдельные истории, объединенные главной темой – особенности и сложности переходного периода из подростковости к постепенному взрослению. В основу сюжета положен роман Алексы Янг с аналогичным названием. Премьерный показ кинокартины состоялся в Соединенных Штатах в пятницу 13 января 2012 года на телевизионном канале «Disney Channel».

  • Яша Вашингтон, сыгравший в «Заклятых друзьях» подростка-старшеклассника по имени Кендалл Брэндон, на момент выпуска киноленты отпраздновал уже свой двадцать третий день рождения.
  • Для киноактера Ника Робинсона роль Джейка стала дебютом в мире кинематографа.
  • Съемочный процесс проходил с одиннадцатого апреля по шестнадцатое мая 2011-го. В качестве локации был выбран канадский город Ричмонд-Хилл, провинция Онтарио. Съемки также велись в католической академии имени Богоматери Королевы Мира.
  • Британский DVD-релиз вышел в свет 23 апреля 2012-го вместе с другой американской молодежной кинокомедией. Речь идет о фильме «Прекрасный принц», создателем которого стала знаменитая компания «Walt Disney Pictures». Лента снята по одноименному произведению Робин Палмер.
  • Оригинальное название фильма – «Frenemies», что в буквальном переводе звучит как «Безумцы».
  • Забавно, что когда мать Джека зовет его завтракать, на ней надета розовая рубашка. Затем, когда Джек появляется в кадре, на его маме красуется рубашка синего цвета.

От любви до ненависти один шаг. В этой непреложной истине убеждаются главные герои — подростки, чья дружба проходит проверку на прочность. Амбициозные и застенчивые, разговорчивые и молчаливые, легкомысленные и серьёзные, — все они с честью преодолевают это непростое испытание.

5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 13 января 2012
Возраст 6+
Режиссер
Дэйзи фон Шерлер Майер
В ролях
Белла Торн
Белла Торн
Зендея
Зендея
Ник Робинсон
Ник Робинсон
Стефани Скотт
Стефани Скотт
Коннор Прайс
Коннор Прайс
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Друзья до гроба
Друзья до гроба (2016)
5
После пробуждения
После пробуждения (2021)
6.551724
Претенденты
Претенденты
0
Короли лета
Короли лета (2013)
6.5
Смешанные
Смешанные (2014)
7.4583335
Гуру
Гуру (2002)
5.3
Фильм находится в подборках
Комедии про американскую школу Комедии про американскую школу
Постер фильма Заклятые друзья 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Джиперс Криперс: Возрожденный
Джиперс Криперс: Возрожденный
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Начать сначала
Начать сначала
2022, Россия, спорт, комедия, драма
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Related video
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Приложение киноафиши