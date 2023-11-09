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Дрянные девчонки Дрянные девчонки
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Mean Girls

Дрянные девчонки, 2024

2024 / США
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Год выпуска 2024
Возраст 18+
Режиссер
Samantha Jayne
В ролях
Тина Фей
Тина Фей
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Дженна Фишер
Дженна Фишер
Ангури Райс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дрянные девчонки 4 постера
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Энгаури Райс осваивается в новой школе в трейлере мюзикла «Дрянные девчонки» Встречайте новое «Дрянных девчонок» для нового поколения.
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9 ноября 2023 11:02
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