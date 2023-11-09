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Скоро в прокате "Моя ужасная сестра 2"
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Дрянные девчонки
Mean Girls
Дрянные девчонки, 2024
2024 / США
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Жанр:
комедия
мюзикл
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Год выпуска
2024
Возраст
18+
Режиссер
Samantha Jayne
В ролях
Тина Фей
Джон Хэмм
Дженна Фишер
Ангури Райс
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Энгаури Райс осваивается в новой школе в трейлере мюзикла «Дрянные девчонки»
Встречайте новое «Дрянных девчонок» для нового поколения.
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9 ноября 2023 11:02
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