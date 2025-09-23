Да здравствует революция! О чем новый фильм с Леонардо ДиКаприо «Битва за битвой»

Каждый новый фильм в карьере Пола Томаса Андерсона — большое событие не только для поклонников режиссера, но и для мира авторского кино в целом. Предыдущая работа автора под названием «Лакричная пицца» вышла четыре года назад. Новый фильм с Леонардо ДиКаприо в главной роли сначала вызывал споры, недоумения и разногласия со студией Warner Bros. Однако уже после первых тестовых показов, которые тепло приняли критики и даже сам Стивен Спилберг, стало ясно, что Андерсон снял картину, претендующую на статус классики.

Громкие восторги и овации

Для Андерсона «Битва за битвой» — самый дорогостоящий проект в карьере. Бюджет ленты оценивается в $140 млн. Чтобы окупиться, фильму необходимо собрать в прокате как минимум $260 млн. При этом ранее самым кассовым фильмом режиссера по-прежнему остается «Нефть» (2007), на счету которой лишь $76 млн. В этой связи опасения продюсеров за почти трехчасовой опус небеспочвенны.

Тем не менее на данный момент рейтинг «Битвы за битвой» на Rotten Tomatoes составляет 96% «свежести», а на Metacritic фильм имеет 98 баллов из 100. Стивен Спилберг назвал «Битву за битвой» безумным кино в хорошем смысле, а также отметил, что в картине много экшена по сравнению с другими работами Андерсона. «Битва за битвой» может стать образцовым фильмом на грани зрительского хита и артхауса с отчетливым авторским почерком.

Удивительно, что особого успеха картине не пророчил никто. Во многом это связано с тем, что «Битва за битвой» — это вольная экранизация романа «Винляндия» Томаса Пинчона, чьи романы практически невозможно перевести на киноязык. Да и после показов многие зрители отмечали, что так и не нашли достойного протагониста, которому можно было бы сопереживать — продюсеры волнуются, что эта особенность фильма может помешать хорошим сборам. Но кажется, Андерсону все же удалось осилить столь трудный материал. Напомним, что режиссер уже работал с прозой Пинчона, сняв по его книге картину «Врожденный порок» (2014) с Хоакином Фениксом.

Первоисточник

Задумывая «Винляндию», Томас Пинчон хотел дать хлесткую характеристику Америке времен Никсона. Действие романа разворачивается в 1984 году в Калифорнии, в год, когда был переизбран Рональд Рейган. Пинчон вводит множество персонажей, которые часто могут не пересекаться друг с другом в сюжете. Однако всех объединяет одно — их молодость пришлась на 60-е годы, которые запомнились репрессиями и жестокой борьбой с наркотиками при Никсоне. Именно во время его президентства произошел Уотергейтский скандал, военные преступления во Вьетнаме и Камбодже, переворот в Чили и приход к власти Аугусто Пиночета, а также экономический кризис и радикальное ограничение свобод обычных граждан в США. В послевоенной истории Америки эпоха Никсона до сих пор считается неизгладимым пятном позора.

Пол Томас Андерсон и шуточный проект «Киновселенной Томаса Пинчона»

«Винляндия» — постмодернистский роман. Пинчон использует огромное количество отсылок, играет словами и смыслами, вводит музыкальные интерлюдии. Даже в обычном читательском понимании воспринимать подобное произведение не так-то просто. К тому же, комедийная форма лишь усиливает эффект абсурда, где государство приравняется к божеству и высшей силе.

Пол Томас Андерсон фокусируется на центральной сюжетной линии книги. Бывший активист движения за гражданские права Боб Фергюсон (Леонардо ДиКаприо) пытается в одиночку растить дочь Уиллу (Чейз Инфинити), так как его жена Перфидия (Тейяна Тейлор) была арестована за членство в радикальной группе «Френч-75». Этому поспособствовал полковник Стивен Локджоу, сторонник белого превосходства (Шон Пенн). Боб забирает маленькую девочку и скрывается. Спустя 16 лет затишья Боб и Локджоу снова сталкиваются. Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам по революционной борьбе, чтобы спасти не только себя, но и повзрослевшую дочь.

Особенности экранизации

Несмотря на то что работа над лентой велась несколько лет, «Битва за битвой» выглядит очень свежим и актуальным кино. В фокус взята вечная тема отцов и детей, усиленная страхами и угрозами современного мира. Каждый, кто занимается воспитанием ребенка, больше всего на свете боится столкнуться с тем, что проживают герои картины — потеряться и никогда друг друга не найти по воле чужих злобных умыслов. При этом, согласно отзывам критиков, довольно пугающая тематика фильма обрамлена бодрым монтажом, качественными и сложными экшен-сценами, лихо закрученным триллером и черной комедией.

Особенно выделяет картину трогательный дуэт Леонардо Ди Каприо и юной Чейз Инфинити — трудную, но нежную связь отца и дочери актеры исполнили безупречно. Вероятно, здесь Андерсону помог необычный опыт написания сценария вместе с восьмилетней дочерью Люси. Режиссер признавался, что хотел сделать мрачную историю, основываясь на своем мировоззрении. Но девочка добавила личных нюансов в работу отца.

Выделяется и еще один персонаж — главный злодей в исполнении Шона Пенна, который уже снимался у Андерсона в «Лакричной пицце». Здесь актеру удалось сотворить самое сложное — вызвать настоящую ненависть к своему герою. Вероятно, у «Битвы за битвой» есть все шансы забрать не одну статуэтку «Оскар» в 2026 году. К слову, у Пола Томаса Андерсона до сих пор нет заветной награды, несмотря на обширную и талантливую фильмографию.

До соприкосновения с будущей классикой осталось совсем немного. В мировой прокат «Битва за битвой» выйдет уже 26 сентября.