Найти и полюбить, 2020

Своеобразная переработка сказки о Золушке собирает вокруг себя поистине разнообразный творческий состав и перемещается в Азербайджан, где принц-машинист будет искать свою суженую очень необычным способом.

Режиссером совместного проекта Азербайджана и Германии выступил Файт Хелмер, вокруг которого объединились любимые зрителями самых разных стран актеры. Югослав Мики Манойлович, работавший с Франсуа Озоном и снявшийся в отмеченной жюри на Каннском кинофестивале картине «Папа в командировке». Чулпан Хаматова, участвовавшая в проектах уважаемых российских режиссеров вроде Валерия Тодоровского и снимавшаяся за рубежом, например, в «Гуд бай, Ленин!» — комедии об островке коммунизма в мире торжествующего капитализма.

Уже много лет Нурлан (Мики Манойлович) работает машинистом. Каждый день он ездит по одному и тому же маршруту, который уже выучил наизусть. Часть его пролегает через жилой квартал, через одну из узких улочек старой части Баку. Пока поезда нет, местные попивают у рельсов чай, детишки пинают мячик, а женщины сушат белье. О приближении состава всегда свистком сообщает маленький мальчик, чтобы одежду успевали снять с веревок и все отошли на безопасное расстояние. Но однажды небольшая заминка приводит к тому, что за кабину поезда цепляется лифчик, и теперь Нурлан, у которого пенсия на носу, отчаянно пытается найти незнакомку из своих грез с помощью такого необычного предмета.