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The Bra

Найти и полюбить, 2020

2020 / Азербайджан / Германия
6.5 Оцените
14 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Своеобразная переработка сказки о Золушке собирает вокруг себя поистине разнообразный творческий состав и перемещается в Азербайджан, где принц-машинист будет искать свою суженую очень необычным способом.

Режиссером совместного проекта Азербайджана и Германии выступил Файт Хелмер, вокруг которого объединились любимые зрителями самых разных стран актеры. Югослав Мики Манойлович, работавший с Франсуа Озоном и снявшийся в отмеченной жюри на Каннском кинофестивале картине «Папа в командировке». Чулпан Хаматова, участвовавшая в проектах уважаемых российских режиссеров вроде Валерия Тодоровского и снимавшаяся за рубежом, например, в «Гуд бай, Ленин!» — комедии об островке коммунизма в мире торжествующего капитализма.

Уже много лет Нурлан (Мики Манойлович) работает машинистом. Каждый день он ездит по одному и тому же маршруту, который уже выучил наизусть. Часть его пролегает через жилой квартал, через одну из узких улочек старой части Баку. Пока поезда нет, местные попивают у рельсов чай, детишки пинают мячик, а женщины сушат белье. О приближении состава всегда свистком сообщает маленький мальчик, чтобы одежду успевали снять с веревок и все отошли на безопасное расстояние. Но однажды небольшая заминка приводит к тому, что за кабину поезда цепляется лифчик, и теперь Нурлан, у которого пенсия на носу, отчаянно пытается найти незнакомку из своих грез с помощью такого необычного предмета.

Бакинский поселок "Шанхай", где и снимались сцены проходящего по узкой улочке поезда, вскоре после съемок был снесен.

Власти Азербайджана были недовольны съемками в поселке "Шанхай" и в скором времени после их начала запретили съемочной группе там работать. Именно поэтому съемки были перенесены в Грузию.

Локация, использованная для родной деревни Нурлана в горах, в действительности находится в неделе ходьбы от ближайшей железнодорожной станции.

Машинист поезда Нурлан каждый день едет по знакомому маршруту, отчасти проходящему через жилой квартал из покосившихся от старости домов. Там, прямо на железнодорожных путях кипит жизнь: мужчины играют в настольные игры, дети гоняют мяч, а женщины сушат белье на веревках поперек рельсов. Местные жители не всегда успевают расчистить поезду дорогу, и их вещи, цепляясь за вагоны, прямиком направляются в депо. И Нурлан раз за разом непременно возвращает их владельцам. Но однажды за поезд зацепился кружевной лифчик. Отыскать обладательницу этого предмета женского гардероба оказывается непростой задачей. Но Нурлан не успокоится, пока не найдет ее.

6.5 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 20 августа 2020
Премьера в мире 1 января 2018
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Файт Хелмер
В ролях
Мики Манойлович
Мики Манойлович
Дени Лаван
Дени Лаван
Паз Вега
Паз Вега
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Майя Моргенштерн
Все актеры и съемочная группа
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Машинист Нурлан (Мики Манойлович) каждый день водит поезда по необычному маршруту: рельсы проходят прямо через жилой район, застроенный ветхими одноэтажными домиками. Местные жители к стуку колес давно привыкли. Они беззаботно развешивают на веревках белье, играют в нарды, пьют чай, а когда слышат свисток, возвещающий о прибытии поезда, спешно все сворачивают и прячутся в узких переулках. Однажды состав случайно цепляет по дороге красивый голубой бюстгальтер. Нурлан решает вернуть его законной…
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