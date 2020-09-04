Королевский гамбит, 2020

1998 год, Майами, Флорида. Фильм рассказывает подлинную историю шахматной команды средней школы «Майами Джексон», которая была первой командой из центральной части города, выигравшей национальный чемпионат США по шахматам. Бедность, неполные семьи и предвзятая система вытесняют обездоленную молодежь на задворки общества. Но для одной группы подростков есть небольшая отсрочка и огромная возможность. Родителям, школе, обществу плевать на этих школьников из неблагополучных семей, однако Марио «Мистер Ти» Мартинез хочет доказать всем, а главное, самим ребятам, что они чего-то стоят. В центре сюжета игра в шахматы – игра, в которой неважно, богат ты или нет, в каком университете ты учишься, ведь здесь абсолютно все игроки на равных. Мистер Мартинес, шахматный гений и страстный тренер, ведет молодых парней на совершенно чужое поле битвы.
Седрик, студент-афроамериканец, живущий в неполной семье, выбирает шахматы в качестве факультатива, где и встречает Мартинеса и Ито, ученика, который занимается здесь после школы. В этот класс также ходят Роделай, весельчак компании, и Гил, парень испанского происхождения. Героям предстоит пройти через череду преград для того, чтобы показать, на что они способны на самом деле. Перед ними куча трудностей: беспредел на улицах города, отсутствие финансовой помощи от администрации, вмешательство директора, который считает, что класс состоит из неуспевающих учеников и не может принести славу школе. Однако, используя свою целеустремленность, личные сбережения и смекалку, парни и их тренер, не перестающий верить в своих учеников, сыграют на долгожданном турнире по шахматам.
Картина «Королевский гамбит» основана на реальных событиях. Персонажи фильма изображают бывших учеников «Майами Джексона», посещавшие шахматный класс под названием «Критическое мышление», который вел тренер Марио Мартинес. Настоящие шахматисты в течение нескольких лет поддерживали связь с Карлой Берковиц, продюсером картины, и консультировали ее по поводу предстоящего фильма.
Фильм реконструирует реальные шахматные матчи, чтобы кинозрители могли видеть точное изображение турнирной игры, а настоящие игроки тех годов сумели благодаря «Королевскому гамбиту» вспомнить свои старые партии шаг за шагом.
Настоящие шахматисты посмотрели фильм в доме Карлы Берковиц еще до пандемии COVID-19.
Оригинальное название фильма «Critical Thinking», что можно перевести как «Критическое мышление».
Режиссером выступил Джон Легуизамо. Он также сыграл роль тренера в фильме. Легуизамо больше всего известен своими актерскими работами в фильмах «Путь Карлито», «Мулен Руж», «Ультраамериканцы», «Джон Уик». «Королевский гамбит» стал его вторым режиссерским проектом. Первый – фильм «Непобедимый» 2003 года.
Мировая премьера «Королевского гамбита» должна была состояться на мероприятии South by Southwest в марте 2020 года. Однако фестиваль был отменен из-за пандемии COVID-19. Вскоре после этого компания Vertical Entertainment приобрела права на распространение фильма.
В фильме снялись такие актеры, как Рэйчел Бэй Джонс («Бог меня зафрендил»), Майкл Кеннет Уильямс («Прощай, детка, прощай»), Хорхе Лендеборг мл. («С любовью, Саймон») и другие.
Марио «Мистер Ти» Мартинез ведет факультатив шахмат для подростков из неблагополучных семей. От остальных учителей его отличает легкий стиль общения, эмпатия и высокий интеллект. На улицах города творится беспредел, подростки здесь постоянно попадают в неприятности, чтобы выжить многие берутся за самые рискованные дела. Какие тут могут быть шахматы? Но Мартинез искренне верит в своих учеников и смогут ли ребята из гетто играть на равных и игроками национального турнира по шахматам.