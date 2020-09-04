Королевский гамбит, 2020

1998 год, Майами, Флорида. Фильм рассказывает подлинную историю шахматной команды средней школы «Майами Джексон», которая была первой командой из центральной части города, выигравшей национальный чемпионат США по шахматам. Бедность, неполные семьи и предвзятая система вытесняют обездоленную молодежь на задворки общества. Но для одной группы подростков есть небольшая отсрочка и огромная возможность. Родителям, школе, обществу плевать на этих школьников из неблагополучных семей, однако Марио «Мистер Ти» Мартинез хочет доказать всем, а главное, самим ребятам, что они чего-то стоят. В центре сюжета игра в шахматы – игра, в которой неважно, богат ты или нет, в каком университете ты учишься, ведь здесь абсолютно все игроки на равных. Мистер Мартинес, шахматный гений и страстный тренер, ведет молодых парней на совершенно чужое поле битвы.

Седрик, студент-афроамериканец, живущий в неполной семье, выбирает шахматы в качестве факультатива, где и встречает Мартинеса и Ито, ученика, который занимается здесь после школы. В этот класс также ходят Роделай, весельчак компании, и Гил, парень испанского происхождения. Героям предстоит пройти через череду преград для того, чтобы показать, на что они способны на самом деле. Перед ними куча трудностей: беспредел на улицах города, отсутствие финансовой помощи от администрации, вмешательство директора, который считает, что класс состоит из неуспевающих учеников и не может принести славу школе. Однако, используя свою целеустремленность, личные сбережения и смекалку, парни и их тренер, не перестающий верить в своих учеников, сыграют на долгожданном турнире по шахматам.