Безумное кино для взрослых, 2021

«Безумное кино для взрослых» — нашумевший хит Берлинского кинофестиваля 2021 года, написанный и срежиссированный румынским кинематографистом Раду Жуде. Жизнь заурядной школьной учительницы переворачивается с ног на голову, когда секс-видео с ее участием проникает в интернет и становится вирусным. Чтобы восстановить репутацию, женщина должна пройти через все круги ада.
Эми (Катя Паскарю) занимает должность преподавателя в престижной школе. Ее работа давно превратилась в рутину, состоящую из каждодневных встреч с неблагодарными учениками, а также проверок их никчемных домашних заданий. Когда из семейных отношений с Евгеном (Стефан Стил) пропадает былая искра, супруги решаются на эксперимент в сексе, который записывают на камеру. Интимное видео, предназначавшееся для закрытого ресурса, по ошибке оказывается на самых популярных порносайтах мира, всего за сутки набирая сотни тысяч просмотров.
Как и следовало ожидать, об этом незамедлительно узнают ученики, а затем и их родители. Персонал школы возмущен «моральным проступком» Эми, всерьез рассматривая вопрос о том, чтобы лишить оступившуюся женщину должности. Впереди порнозвезду поневоле ждет безумный день, в рамках которого она столкнется с религиозными активистами, сексистами, националистами и простыми извращенцами, считающими своим долгом взлезть в ее частную жизнь. Положение Эми усугубляется пандемией COVID-19, распространившейся по всей Румынии. Удастся ли ей достойно выступить не предстоящей конференции и вернуть все на свои места?
Сатирическая комедия «Безумное кино для взрослых» поставлена режиссером Раду Жуде по собственному оригинальному сценарию.
Картина была представлена в основной программе Берлинского кинофестиваля 2021 года, получив главный приз. Мероприятие впервые в истории проводилось в онлайн-формате.
Это третий за девять лет румынский фильм, получивший «Золотого медведя». Для кинематографиста Раду Жуде это тоже не первая награда на Берлинале: в 2015 году он стал лауреатом «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру «Браво!».
Изначально кинокартина должна была выйти на российские экраны под названием «Неудачный трах, или Безумное порно». Однако в июне 2021 года Минкульт отозвал прокатное удостоверение, сославшись на недопустимое содержание, не соответствующее законодательству Российской Федерации. Премьера, состоявшаяся в сентябре, стала возможной только после предоставления Раду Жуде режиссерской версии с использованием черных плашек в сценах секса. Кроме того, прокатчики были вынуждены переименовать релиз на «Безумное кино для взрослых».
Это первая главная кинороль в карьере актрисы Кати Паскарю, до этого появлявшейся на больших экранах лишь в ленте «За холмами» (2012) Кристиана Мунджиу. На родине она известна по своим выступлениям в театре.
Последняя роль звезды румынского актера 60-х Иона Дикисяну, скончавшегося 20 мая 2021 года в возрасте 87 лет.
Производство ленты проходило летом 2020 года в разгар пандемии COVID-19. Реальная обстановка в мире отразилась и на сюжете: многие люди в кадре носят медицинские маски.
Эми — школьная учительница, чья карьера и репутация оказываются под угрозой, когда в интернет попадает интимное видео с ее участием. Возмущенные до глубины души родители требуют ее немедленного увольнения. Но Эми не собирается так легко сдаваться.