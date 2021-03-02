Безумное кино для взрослых, 2021

«Безумное кино для взрослых» — нашумевший хит Берлинского кинофестиваля 2021 года, написанный и срежиссированный румынским кинематографистом Раду Жуде. Жизнь заурядной школьной учительницы переворачивается с ног на голову, когда секс-видео с ее участием проникает в интернет и становится вирусным. Чтобы восстановить репутацию, женщина должна пройти через все круги ада.

Эми (Катя Паскарю) занимает должность преподавателя в престижной школе. Ее работа давно превратилась в рутину, состоящую из каждодневных встреч с неблагодарными учениками, а также проверок их никчемных домашних заданий. Когда из семейных отношений с Евгеном (Стефан Стил) пропадает былая искра, супруги решаются на эксперимент в сексе, который записывают на камеру. Интимное видео, предназначавшееся для закрытого ресурса, по ошибке оказывается на самых популярных порносайтах мира, всего за сутки набирая сотни тысяч просмотров.

Как и следовало ожидать, об этом незамедлительно узнают ученики, а затем и их родители. Персонал школы возмущен «моральным проступком» Эми, всерьез рассматривая вопрос о том, чтобы лишить оступившуюся женщину должности. Впереди порнозвезду поневоле ждет безумный день, в рамках которого она столкнется с религиозными активистами, сексистами, националистами и простыми извращенцами, считающими своим долгом взлезть в ее частную жизнь. Положение Эми усугубляется пандемией COVID-19, распространившейся по всей Румынии. Удастся ли ей достойно выступить не предстоящей конференции и вернуть все на свои места?