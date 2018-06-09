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Ваш репетитор, 2018

2018 / Россия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета – любовные отношения подростка и взрослой женщины. 17-летний Савва, сын богатых родителей, привыкший получать все, что он хочет. Провалив подготовку к вступительным экзаменом, он поспешно находит себе репетитора по литературе. Анна Германовна, женщина в возрасте, но еще привлекательная, исследует с юношей произведения Бальзака и Флобера. Вскоре отношения между ними принимают характер, далекий от поведения простых учителя и ученика. Захваченные друг другом, Савва и Анна Германовна окунаются в омут страсти. Но сможет ли их любовь выдержать испытание разницы в возрасте и, главное, ветрености Саввы? 

  • Это дебют в формате полного метра знаменитого российского режиссера и сценариста Антона Коломейца. Замысел фильма пришел к нему случайно, родившись из пришедшего в голову образа подглядывающего в дверную щель мальчика.
  • В главной роли выступила известнейшая российская актриса Наталья Вдовина. Она согласилась играть за очень небольшой гонорар, поскольку ей очень понравился сценарий картины.
  • Исполнитель другой главной роли, Алексей Сергеев, является выпускником ГИТИСа. Хотя они с режиссером уже работали вместе, Сергееву пришлось пройти долгие пробы и соревноваться с ребятами из других театральных вузов, прежде чем роль досталась именно ему.

Фильм о непростых отношениях старшеклассника и его преподавателя

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 9 июня 2018
Возраст 12+
Режиссер
Антон Коломеец
В ролях
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Алексей Сергеев
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Ваш репетитор
Кадры из фильма Все кадры
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