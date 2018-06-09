Ваш репетитор, 2018

В центре сюжета – любовные отношения подростка и взрослой женщины. 17-летний Савва, сын богатых родителей, привыкший получать все, что он хочет. Провалив подготовку к вступительным экзаменом, он поспешно находит себе репетитора по литературе. Анна Германовна, женщина в возрасте, но еще привлекательная, исследует с юношей произведения Бальзака и Флобера. Вскоре отношения между ними принимают характер, далекий от поведения простых учителя и ученика. Захваченные друг другом, Савва и Анна Германовна окунаются в омут страсти. Но сможет ли их любовь выдержать испытание разницы в возрасте и, главное, ветрености Саввы?