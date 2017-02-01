Дикая история, 2017

Картина «Дикая история» впервые была представлена на Берлинском кинофестивале. Снял ленту испанский режиссёр и завсегдатай ведущих мировых киносмотров Алекс де ла Иглесиа («Идеальное преступление», «Печальная баллада для трубы»). В картине снялся известный испанец Марио Касас («Три метра над уровнем неба», «Пальмы в снегу»). Кроме того в съёмках приняли участие Бланка Суарес («Кожа, в которой я живу»), Кармен Мачи («Разомкнутые объятия»), Секун де ла Роса («Танцы под звёздами») и другие.
Сюжета фильма «Дикая история» разворачивается внутри одного помещения - в мадридском баре. Неожиданно на улице раздаются выстрел, и посетители заведения оказываются в ловушке, выход из которой ведёт к смерти. Тогда герои пытаются справиться с паникой и найти общий язык, но именно в такой ситуации проявляются их истинные натуры...
- Фильм «Дикая история» принимал участие в Берлинском кинофестивале
- На телевизоре в баре можно заметить отрывки из фильма «Дом ночных призраков», в центре сюжета которого также оказывается группа людей, запертых в одном здании
- Марио Касас в третий раз снимается в фильме Алекса де ла Иглесиа
Блондинка, хипстер, бизнесмен, бомж – разношерстная группа изолирована в кафе, когда всех выходящих из него начинает обстреливать снайпер. Выйти наружу смертельно опасно, но и внутри страсти разгораются нешуточные. Обстановка накаляется до предела, когда предположение, что главный источник угрозы находится внутри, находит подтверждение. Больше беспредела, ведь заказ кофе может стоить вам жизни!
«Дикая история» – в оригинале «El Bar» – треш-иллюстрация на тему человеческого выбора в критической… Читать дальше…