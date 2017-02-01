Дикая история, 2017

Картина «Дикая история» впервые была представлена на Берлинском кинофестивале. Снял ленту испанский режиссёр и завсегдатай ведущих мировых киносмотров Алекс де ла Иглесиа («Идеальное преступление», «Печальная баллада для трубы»). В картине снялся известный испанец Марио Касас («Три метра над уровнем неба», «Пальмы в снегу»). Кроме того в съёмках приняли участие Бланка Суарес («Кожа, в которой я живу»), Кармен Мачи («Разомкнутые объятия»), Секун де ла Роса («Танцы под звёздами») и другие.

Сюжета фильма «Дикая история» разворачивается внутри одного помещения - в мадридском баре. Неожиданно на улице раздаются выстрел, и посетители заведения оказываются в ловушке, выход из которой ведёт к смерти. Тогда герои пытаются справиться с паникой и найти общий язык, но именно в такой ситуации проявляются их истинные натуры...