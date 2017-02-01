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Дикая история Дикая история
Киноафиша Фильмы Дикая история
El Bar

Дикая история, 2017

2017 / Испания / Аргентина
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картина «Дикая история» впервые была представлена на Берлинском кинофестивале. Снял ленту испанский режиссёр и завсегдатай ведущих мировых киносмотров Алекс де ла Иглесиа («Идеальное преступление», «Печальная баллада для трубы»). В картине снялся известный испанец Марио Касас («Три метра над уровнем неба», «Пальмы в снегу»). Кроме того в съёмках приняли участие Бланка Суарес («Кожа, в которой я живу»), Кармен Мачи («Разомкнутые объятия»), Секун де ла Роса («Танцы под звёздами») и другие.

Сюжета фильма «Дикая история» разворачивается внутри одного помещения - в мадридском баре. Неожиданно на улице раздаются выстрел, и посетители заведения оказываются в ловушке, выход из которой ведёт к смерти. Тогда герои пытаются справиться с паникой и найти общий язык, но именно в такой ситуации проявляются их истинные натуры...

- Фильм «Дикая история» принимал участие в Берлинском кинофестивале

- На телевизоре в баре можно заметить отрывки из фильма «Дом ночных призраков», в центре сюжета которого также оказывается группа людей, запертых в одном здании

- Марио Касас в третий раз снимается в фильме Алекса де ла Иглесиа

Блондинка, хипстер, бизнесмен, бомж – разношерстная группа изолирована в кафе, когда всех выходящих из него начинает обстреливать снайпер. Выйти наружу смертельно опасно, но и внутри страсти разгораются нешуточные. Обстановка накаляется до предела, когда предположение, что главный источник угрозы находится внутри, находит подтверждение. Больше беспредела, ведь заказ кофе может стоить вам жизни!

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 13 июля 2017
Премьера онлайн 31 августа 2017
Премьера в мире 1 февраля 2017
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Алекс де ла Иглесиа
Алекс де ла Иглесиа
В ролях
Бланка Суарес
Бланка Суарес
Марио Касас
Марио Касас
Кармен Мачи
Кармен Мачи
Секун де ла Роса
Секун де ла Роса
Хайме Ордоньес
Хайме Ордоньес
Все актеры и съемочная группа
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Дикая история смотреть онлайн

Дикая история
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Элена (Бланка Суарес) ищет бутик-отель, там у нее запланирована встреча с парнем с сайта знакомств. Правда, найти этот маленький уголок дизайнерских изысков в Мадриде не так уж и просто, плюс волнение дает о себе знать, и девушка не может выпустить из рук телефон – подруга на проводе. В итоге мобильный разряжен, цыганка, не получившая денег, не пожалела и прокляла, изрядно подпортив настроение. В поисках розетки Элена забредает в бар, но выйдет ли она оттуда – вопрос. Посетителей…
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Катерина Радюк 19 июля 2017, 11:39
Заложники греха, или путешествие по кругам ада
«Дикая история» – в оригинале «El Bar» – треш-иллюстрация на тему человеческого выбора в критической… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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12 июля 2017 19:12
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