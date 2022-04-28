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Постер фильма Крепость 2: Глаз снайпера
3.0
Киноафиша Фильмы Крепость 2: Глаз снайпера
3.0

Крепость 2: Глаз снайпера

, 2022
Fortress: Sniper's Eye
США / боевик, триллер / 18+
Постер фильма Крепость 2: Глаз снайпера
3.0

О фильме

Отставной агент ЦРУ Роберт Картер Майклс и его сын Пол вновь отправляются в опасное путешествие на секретную базу, где им предстоит провести спасательную операцию.

В ролях

Джесси Меткалф
Джесси Меткалф
Paul
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Robert
Чад Майкл Мюррэй
Чад Майкл Мюррэй
Balzary
Келли Грейсон
Келли Грейсон
Kate
Натали Юра
Натали Юра
Sasha
Сер’Дариус Блэйн
Сер’Дариус Блэйн
Ulysses
Майкл Сироу
Майкл Сироу
Blain
Габриэль Хоф
Габриэль Хоф
Zoe
Уэлкер Уайт
Уэлкер Уайт
Carole
Наталия Гуслистая
Наталия Гуслистая
Sandra
Режиссер Джош Штернфилд
Сценарист Эмиль Хирш, Рэндолл Эмметт, Alan Horsnail
Композитор Jacob Bunton
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 28 апреля 2022
Премьера в мире 28 апреля 2022
Дата выхода
26 октября 2022 Дания 15
21 октября 2022 Тайвань 輔導十五歲級

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $69 075
Производство Emmett/Furla Oasis Films, Grindstone Entertainment Group, Pimienta
Другие названия
Fortress: Sniper's Eye, Ein Ha'Tzalaf: Tokhnit Pritza 2, Fortaleza Segurança Máxima, Fortaleza: O Olhar do Sniper, Forteca 2, Fortress - Sniper's Eye, Fortress 2: Sniper's Eye, Fortress: Célkeresztben, Kindlus 2, La fortalesa: L'ull del franctirador, La fortaleza 2, The Fortress 2, Tireur d'élite : Sécurité maximale, Το οχυρό 2: Το βλέμμα του ελεύθερου σκοπευτή, Крепость 2: Глаз снайпера, 포트리스: 스나이퍼스 아이, ドント・サレンダー スナイパーズ・アイ, 堡壘2, 終極堡壘2, Fortress 2 Snipers Eye, Fortress Snipers Eye, Fortaleza: El ojo del francotirador, Fortress 2, Fortress 2 : L'oeil du sniper

Рейтинг фильма

3.0
Оцените 10 голосов
3 IMDb
Обновлено 25 января 2023

Отзывы о фильме

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