Другие названия

Fortress: Sniper's Eye, Ein Ha'Tzalaf: Tokhnit Pritza 2, Fortaleza Segurança Máxima, Fortaleza: O Olhar do Sniper, Forteca 2, Fortress - Sniper's Eye, Fortress 2: Sniper's Eye, Fortress: Célkeresztben, Kindlus 2, La fortalesa: L'ull del franctirador, La fortaleza 2, The Fortress 2, Tireur d'élite : Sécurité maximale, Το οχυρό 2: Το βλέμμα του ελεύθερου σκοπευτή, Крепость 2: Глаз снайпера, 포트리스: 스나이퍼스 아이, ドント・サレンダー スナイパーズ・アイ, 堡壘2, 終極堡壘2, Fortress 2 Snipers Eye, Fortress Snipers Eye, Fortaleza: El ojo del francotirador, Fortress 2, Fortress 2 : L'oeil du sniper

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