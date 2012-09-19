Небоскреб смерти, 2011

Однажды ночью 15-летний Джимми пробегает через жилой массив, умоляя прохожих о помощи, но все его игнорируют. Он входит в заброшенный блок 31 башни и попадает на верхний этаж, который является единственным этажом, который все еще заселен, но вскоре его утаскивают двое мужчин в масках. Когда на полиция пытается расследовать это дело, местные делают вид, что ничего не было. Спустя несколько месяцев жители блока 31 обнаруживают, что их одного за другим убивает таинственный снайпер. Те, кому удалось остаться в живых, вступают в борьбу, но их шансы невелики, ведь мститель намерен убить всех в здании, независимо от того, сколь велика их вина…