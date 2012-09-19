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Небоскреб смерти Небоскреб смерти
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Tower Block

Небоскреб смерти, 2011

2011 / Великобритания
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Однажды ночью 15-летний Джимми пробегает через жилой массив, умоляя прохожих о помощи, но все его игнорируют. Он входит в заброшенный блок 31 башни и попадает на верхний этаж, который является единственным этажом, который все еще заселен, но вскоре его утаскивают двое мужчин в масках. Когда на полиция пытается расследовать это дело, местные делают вид, что ничего не было. Спустя несколько месяцев жители блока 31 обнаруживают, что их одного за другим убивает таинственный снайпер. Те, кому удалось остаться в живых, вступают в борьбу, но их шансы невелики, ведь мститель намерен убить всех в здании, независимо от того, сколь велика их вина… 

  • Фильм создан в соавторстве режиссерами Джеймсом Нанном и Ронни Томпсоном, для которых это режиссерский дебют, по сценарию Джеймса Морана. 
  • Шеридан Смит, исполнившая роль Бэкки, сама выполняла все свои трюки в сценах боя.
  • Чтобы отпугивать чаек, которые появлялись на съемочной площадке на протяжении всего периода съемок картины и вели себя в кадре самым комичным образом, нарушая напряженную атмосферу фильма, на площадке присутствовал дрессированный ястреб. 
  • В сцене, когда Пол падает, спускаясь по стене здания, он издает крик Вильгельма. 

Спустя несколько месяцев после того как жители высотки N31 стали свидетелями убийства, их начинает отстреливать снайпер. А тех, кому посчастливилось уцелеть, он стравливает в битве за выживание.

5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 14 января 2021
Премьера в мире 19 сентября 2012
Возраст 16+
Режиссер
Джеймс Дж. Нанн
Джеймс Дж. Нанн
В ролях
Шеридан Смит
Шеридан Смит
Ральф Браун
Ральф Браун
Рассел Тови
Рассел Тови
Джек О’Коннелл
Джек О’Коннелл
Все актеры и съемочная группа
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Небоскреб смерти
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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