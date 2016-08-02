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Снайпер: Воин призрак Снайпер: Воин призрак
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Sniper: Ghost Shooter

Снайпер: Воин призрак, 2016

2016 / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 2 августа 2016
Премьера в мире 2 августа 2016
Режиссер
Дон Майкл Пол
В ролях
Билли Зейн
Билли Зейн
Деннис Хейсберт
Деннис Хейсберт
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Постер фильма Снайпер: Воин призрак 2 постера
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