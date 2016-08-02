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Снайпер: Воин призрак
Sniper: Ghost Shooter
Снайпер: Воин призрак, 2016
2016 / США
5.4
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Жанр:
боевик
драма
триллер
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5.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2016
Премьера онлайн
2 августа 2016
Премьера в мире
2 августа 2016
Режиссер
Дон Майкл Пол
В ролях
Билли Зейн
Деннис Хейсберт
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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