Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Карточный долг Карточный долг
Киноафиша Фильмы Карточный долг
Pistol Whipped

Карточный долг, 2008

2008 / США
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Жизнь бывшего полицейского элитного подразделения Мэтта катится по наклонной плоскости. Тяга к спиртному, азартные игры, карточные долги - пагубные страсти, не выпускающие из своих оков. Но есть то, ради чего он ещё держится на плаву – его дочь и страстное желание стать более менее пристойным отцом. И когда ему выпадает шанс вернуться к нормальной жизни, Мэтт без сомнений хватается за него. Некий незнакомец выкупает все его карточные долги взамен на навыки и мускулы Мэтта. Мэтт оказывается втянутым в смертельную игру. Свой карточный долг он должен отработать убийством значимых криминальных авторитетов города.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 4 марта 2008
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $7 000 000
Режиссер
Роэль Рейн
Роэль Рейн
В ролях
Стивен Сигал
Стивен Сигал
Рене Голдсберри
Рене Голдсберри
Лэнс Хенриксен
Лэнс Хенриксен
Пол Калдерон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Карточный долг
Под прицелом
Под прицелом (2016)
4.7
Двойная игра
Двойная игра (2014)
2
Карательный отряд
Карательный отряд (2013)
3.857143
Максимальный срок
Максимальный срок (2012)
4.8
Незнакомец
Незнакомец (2010)
4.7272725
Хранитель
Хранитель (2009)
5.5
Руслан
Руслан (2009)
5.3
Последняя надежда человечества
Последняя надежда человечества (2009)
3.2
Опасный человек
Опасный человек (2009)
5.1
Корабль-призрак
Корабль-призрак (2008)
3.8
Смертельный удар
Смертельный удар (2008)
3.9
Найти убийцу
Найти убийцу (2007)
5.2
Фильм находится в подборках
Фильмы про карточные игры Фильмы про карточные игры
Фильмы про казино Фильмы про казино
Постер фильма Карточный долг 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше