Карточный долг, 2008

Жизнь бывшего полицейского элитного подразделения Мэтта катится по наклонной плоскости. Тяга к спиртному, азартные игры, карточные долги - пагубные страсти, не выпускающие из своих оков. Но есть то, ради чего он ещё держится на плаву – его дочь и страстное желание стать более менее пристойным отцом. И когда ему выпадает шанс вернуться к нормальной жизни, Мэтт без сомнений хватается за него. Некий незнакомец выкупает все его карточные долги взамен на навыки и мускулы Мэтта. Мэтт оказывается втянутым в смертельную игру. Свой карточный долг он должен отработать убийством значимых криминальных авторитетов города.